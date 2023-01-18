供應鏈韌性 台積電公布18家供應商卓越表現獎得主

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）晶圓代工龍頭台積電今天在官網公布2022年18家優良供應商卓越表現獎得主，表彰在技術合作、材料開發、量產支援、建廠管理、品質控管等方面表現優良的供應商，展現供應鏈韌性。

根據台積電官網資料，這18家優良供應商卓越表現獎得獎名單包括應用材料、台灣先藝科技、艾司摩爾、達欣工程、新應材、喬治費歇爾、日商捷時雅、美商科磊、Kokusai Electric Corporation、科林研發、帆宣、諾威量測設備、美商昂圖科技、信越半導體、勝高科技、Sumitomo Heavy Industries Ion Technology、日商德亞瑪、東京威力科創。

台積電表示，去年半導體先進製程市場需求強勁，不過COVID-19疫情未歇、全球運輸瓶頸更加劇產業挑戰，因此，供應鏈上游持續營運韌性、開發精密化學材料與機台關鍵零組件能力，以及充裕且高品質的產能供應，對於台積電持續成長並協助客戶釋放創新，至關重要。

提及供應鏈狀況，台積電指出，與供應商夥伴深化研發與製造等各層面合作，帶動供應鏈與相關產業不斷升級，在供應商夥伴的支持之下，克服技術與供應需求面臨的各項挑戰，如期如質完成合作的共同目標。

台積電表示，持續實踐企業公民的永續責任，攜手供應商就技術、品質、交期、環保、人權、安全與衛生等各面向精益求精，並考量氣候風險，積極提升供應鏈氣候韌性，一同為發展永續低碳的半導體責任供應鏈全力以赴。（編輯：楊蘭軒）1120118