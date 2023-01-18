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降低在美房地產利息負擔 投審會核准大陸建設增資

2023/1/18 20:17
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（中央社記者鄭鴻達台北18日電）經濟部投審會今天核准及備查共5件重大投資案，其中大陸建設對美國CDC US CORPORATION增資6100萬美元（約合新台幣18.7億餘元），用以清償投資美國房地產的貸款，以降低因美國持續升息而提高的利息負擔。

投審會發布新聞稿指出，今天召開第1219次委員會議，共核准及備查5件重大投資案，其中核准僑外投資案3件共7.3億餘元、對外投資案1件6100萬美元，備查對中國大陸投資案1件約7097.2萬美元。

僑外投資部分，包括美國投資人投資明星化工2.47餘億元，經營塑膠日用品製造業；泰商EGAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED增資厚聚能源科技2.83億餘元，經營專業、科學及技術服務業；日商JAPAN RENEWABLE ENERGY CORPORATION增資新能國際科技2億元，經營專業、科學及技術服務業。

對外投資部分，投審會指出，大陸建設對外增資6100萬美元。投審會官員指出，大陸建設在美國有向銀行借貸以投資當地房地產，因美國聯準會持續升息，此次增資主要用於清償貸款，以降低持續升高的利息負擔。

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至於備查對中國大陸投資案，為鴻海精密工業經由臻鼎-KY間接增資大陸地區禮鼎半導體科技（深圳）有限公司，認列投資金額7097.2萬美元，主要從事PCB電路板中的IC載板產品業務。

投審會官員說明，鴻海精密工業透過臻鼎-KY投資禮鼎半導體科技，且為其大股東，需依兩岸人民關係條例申報，此次投資主要為評估IC載板產品市場需求量增大，增加投資以擴大業務。（編輯：張均懋）1120118

#經濟部投審會
#大陸
#美國
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