免年長假不無聊 大老闆推薦好書來充電

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）兔年春節連假長達10天，出外走春人潮洶湧，不少民眾選擇在家休息放鬆，大老闆和專業經理人忙裡偷閒，他們向中央社讀者推薦幾本好書，內容涵蓋量子科技、國際政治、經營管理、產業特色等，可為新的一年做好準備。

鴻海董事長劉揚偉向中央社讀者推薦「量子科技入門」這本書，他說，量子科學過去在台灣不受重視，對很多人來說，認為量子是冷門艱澀難懂的領域，要進入大學後，甚至碩博士教育才有可能接觸到。

劉揚偉指出，為了讓量子教育能往下扎根，累積台灣的量子人才庫，鴻海教育基金會花了2年時間編撰，在去年12月底出版了這一本定位為給高中生看的量子科技入門書籍。

劉揚偉表示，「量子科技入門」此書目的，是希望讓更多有數理與電腦基礎的年輕學子，可以用較簡單的方式，理解量子科技，進而有興趣投入這個領域。

他說，如果沒有理工基礎也沒有關係，同樣在去年，鴻海教育基金會出版了一本「阿宅聯盟 量子危機」的科普漫畫書。

劉揚偉推薦，只要是對科學新知有興趣的人，都可以看看這兩本書，深入淺出的文字，搭配上豐富的圖片說明，可以引領讀者進入量子世界，並掌握台灣、甚至是全球科技產業的下一個關鍵知識。

和碩集團董事長童子賢向中央社讀者推薦「大幻象：自由主義之夢與國際政治現實」這本書。他說，這本書作者是芝加哥大學國際政治學王牌教授米爾斯海默（John Mearsheimer），看這本書可以理解「我們是否活在自由主義的理想與國際政治現實的幻象中」。

日月光投控旗下環旭電子（601231.SH）董事長陳昌益向中央社讀者推薦美國哈佛大學教授柯恩（Nancy F. Koehn）在2017年出版的Forged in Crisis: The Power of Courageous Leadership in Turbulent Times。

陳昌益說，書中提到過去一、兩百年間有5名在同時空背景下的英雄，這些英雄面臨困難時，各自找出了自己的使命、並找出克服的方法。

陳昌益說，柯恩在寫書時，自己也經歷一些人生的重大改變，而這5位英雄的事蹟，也協助她度過人生的重大轉折。

陳昌益指出，這5位具備Courageous Leadership的英雄，有著強烈的專注力、責任感及臨危不亂的人格特質，充分展現韌性及領導力，這種領導力並不是與生俱來的，而是環境造就而成。

他說，書中每個故事在傳達The Power of Courageous Leadership in Turbulent Times，要練就出Courageous Leadership必須要面對無數次的失敗、真實面對內心的恐懼和諸多的不確定性，才能逐漸形成自身一股內在的強大韌性。這些故事非常符合目前的局勢，一個企業必須要面臨的挑戰並展現出企業韌性。

機械公會理事長魏燦文則建議中央社讀者，可以抽空看一下「隱形冠軍2.0」這本書，介紹全球隱形冠軍企業的技術與市場布局，如何脫離削價競爭的窠臼，從創新技術打造客製化產品，進一步脫穎而出。

測試介面廠精測總經理黃水可向中央社讀者推薦政大科技管理與智慧財產研究所講座教授吳思華所著「尋找創新典範3.0：人文創新H-EHA模式」這本書。

黃水可說，這本書梳理人文創新理論脈絡，回歸在地關懷、以人為本、從心出發的新營運模式。（編輯：張良知）1020121