本土葉片專家張仲濤 從被追債到感受歲月靜好

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（中央社記者曾智怡台北25日電）現年28歲的風元自能科技（First Energy）創辦人張仲濤，每次到風場出任務，一待就是一整天、甚至好幾週，除了收服無數個魔幻日落，也會和夥伴「以舒跑代酒」大聲乾杯，在高壓嚴峻工作環境，感受歲月靜好。

在風機大廠Vestas歷練3年的張仲濤，對於各種葉片型號暸若指掌，連新型碳纖維葉片維修都難不倒他，也協助金屬中心海洋科技產業創新專區（MTIC）人培中心建置葉片教育課程，是國內風機葉片專家。

但創業從來就不容易，即便在大廠磨練過，張仲濤坦言，對外商來說，仍只是一張白紙，沒有實績根本拿不到合約，離岸風電又是重資本行業，最慘的時候，貸款貸滿、信用卡刷爆，「每個月要噴出1百多萬」，還賠掉一間房子。

回想起那段被追債的日子，他說，「再怎麼差就那樣，你已經到底端，不會再往下墜，只會往上走，也感謝生命中遇到很多貴人，在我想要放棄回到老東家時」。

無論當時和現在，張仲濤都很享受到風場出任務，他曾去過丹麥、菲律賓、泰國、韓國、日本、阿富汗等國離岸風場，有時一次出海就是2週以上，需住在運維作業船（SOV）上，有時則是每天搭乘人員運輸船（CTV）上下班，暈船這檔事，「習慣就好」。

阿富汗政權輪替之際，他也曾支援該地風場工作，「薪水跟在台灣差5倍，1週15萬台幣，而且是週薪領，因為怕你領不到下一週」。

在偌大海上風機田，「不可能走一走就有小七」，張仲濤分享，有一回到澳洲工作，每天坐船4小時，修理海上通訊設備，唯一的食物是能量棒，有兩種口味，「好吃的是巧克力，難吃的是原味」，於是，幾個夥伴開始下賭盤，「如果賭輸，一整個禮拜都要吃難吃的能量棒」。

「大家把這個當成重要的事，錢已經不重要了」，回歸到人類最原始的狀態，只要滿足馬斯洛需求層次理論，最底層的呼吸、水、食物等生理需求，即是大確幸。

「總要自己找樂子」，在巨無霸風機上，休息時間，張仲濤會和夥伴用舒跑乾杯，或乾脆躺著看風景，彷彿「全世界就我一個人」；喜歡拍照的他，手機裡滿滿的「工作照」，有藍天白雲、發光的海浪、隨時會起飛的白色葉片，以及無數顆即將西沉的太陽。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1120125

風元自能創辦人張仲濤喜歡拍照，手機裡滿滿的盡是風場美照，也收服無數個「魔幻黃昏時刻」，享受專屬一人的風景。圖為菲律賓陸域風場。（風元自能科技創辦人張仲濤提供）中央社記者曾智怡傳真 112年1月25日