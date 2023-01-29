國家關鍵技術審議將設迴避機制 三面向成審查關鍵

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（中央社記者鄭鴻達、張璦台北29日電）由產官學所組成的「國家核心關鍵技術審議會」將負責技術範疇認定，並將針對親屬、企業間設有利益迴避機制，且關鍵技術經提報後，將著重於技術市場規模、競爭力分析、智財布局藍圖等面向審議，認定是否為關鍵技術。

為確保國家競爭力，國家安全法修正案將營業秘密保護提升至國安層級，並以「國家核心關鍵技術」概念加強保護。立法院會去年5月三讀國安法修正案，國科會去年底開始預告子法「國家核心關鍵技術認定辦法」草案。

根據草案內容，國科會將設置關鍵技術審議會，負責辦理關鍵技術項目認定等工作，由國科會主委兼任召集人，並聘任至多27名來自產官學研，以及國防、情報、治安、大陸事務、司法等機關構的審議會委員。

在政府代表方面，知情官員透露，政府代表主要來自負責補助、委託、出資科研發展的機關構，其中攸關產業政策的經濟部，料將由工業局、技術處予以協助，並由國科會前瞻及應用科技處擔任審議會的幕僚單位。

據國科會規劃，子法預計在3月初預告期滿，並將協同法務部公告母法國安法時一起上路。知情官員指出，審議會首度召開日期將視母法上路時間而定，但不會特別預設優先討論個別產業技術，為了確保國家競爭力，審議會委員會站在國家的格局看待。

草案規劃審議會每年至少應召開一次會議，必要時得召開臨時會，且為確保關鍵技術項目符合實務現況並跟得上未來趨勢，除各界代表組成的委員，審議會也可邀請利害關係團體代表與相關專家列席提供意見，

據了解，未來政府機關構、關鍵技術主管機關，以及由國科會設置的關鍵技術辦公室等，在提報審議會審查關鍵技術項目時，需提供包含該關鍵技術的市場規模、競爭力分析、智財布局藍圖等面向的資料，以利審查。

對於審議會委員若來自企業或擔任企業顧問，在審議、認定關鍵技術時，可能會有的營業秘密或競業的疑慮，據規劃，子法除有要求親屬、家人利益迴避，也將會建立企業相關的利益迴避機制。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真分析，根據台灣產業現況，比較需要先被保護的技術範疇，將以半導體產業為主，以及自半導體產業延伸的新興科技領域，包括高效能運算、量子電腦、車用電子、物聯網、伺服器、雲端運算等領域技術。

劉佩真分析，目前全球趨勢，各國都亟欲建立完整半導體供應鏈，並保護自家關鍵技術、智慧財產權，她認為此次修法立意良好，不過若法條對於關鍵技術的界定不夠明確，可能讓企業擔憂有觸法的疑慮，也可能導致在與海外技術交流上趨向保守，尤其是與中國有關者。

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劉佩真直指，尤其在美中兩強爭霸白熱化以後，若法律定義不夠明確，可能會導致企業界過度擔心觸法或地緣政治壓力，引發寒蟬效應，進而減少海外技術交流甚至暫停合作，或者出清在中國或其他國家的股權、廠房等。

劉佩真建議，在台灣半導體產業分散生產基地的趨勢下，修法整體方向是要避免關鍵技術外流或被滲透，不過在立法過程中，應充分結合產業界的意見，多著墨於立法的細節及關鍵技術定義，才能使修法更為周延，業者也有所依循，發揮保護關鍵技術的成效。（編輯：張均懋）1120129