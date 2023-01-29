地緣政治驅動新全球化發展 物流中心分散商機浮現

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（中央社記者張建中新竹29日電）地緣政治壓力升高，「新全球化」趨勢成形，科技廠紛紛展開全球在地化布局，業者表示，物流中心也出現分散情況，如輝達及超微等國際大廠有意來台設立物流中心，相關商機浮現。

因應客戶需求，台積電與環球晶擴大全球布局，同步在美國投資建廠，台積電還在日本建廠，並評估歐洲建廠的可能性，環球晶也在6個國家的既有廠區同步擴產。

當台灣廠商擴大全球投資布局的同時，繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）在政府用力吸引後，決定來台設立物流中心，另一晶片大廠超微（AMD）也傳出可能跟進，將香港倉庫改設在台灣，此外，電商業者富邦媒也決定斥資新台幣63億元自建中區物流中心倉儲建物、投資12.7億元採購倉儲設備，引起各界高度關注。

自動化物流系統整合工廠服務廠廣運指出，近年台商大舉回台投資，加上疫情刺激，包括工廠智慧製造及高密度倉儲物流等相關智慧自動化需求強勁成長。

廣運在智慧倉儲物流領域有不錯斬獲，包括全聯、蝦皮、中華郵政、宅配通、新竹物流、富邦媒及統昶等都是廣運的客戶，目前訂單能見度高，已達2024年。

自動化設備系統廠盟立表示，物流中心除朝自化動發展趨勢外，因應地緣政治，有不少客戶展開物流系統分散布局，相關物流中心訂單成長約2成水準，將是今年營運相對穩健的領域。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真認為，美國對於中國的管制有增無減，超微未來來自於中國的業務可能會逐步小幅滑落，現階段如果把物流中心改設在台灣，將有利未來在台灣供應鏈占有比較好的地位。

輝達與超微是晶圓代工廠台積電的大客戶，也是許多台灣電腦廠的晶片供應商，各界普遍看好輝達及超微在台灣設立物流中心，將有助台灣相關產業體系更完整。（編輯：楊凱翔）1120129