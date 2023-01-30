綠能大案挹注 111年僑外投資133億美元創15年新高

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（中央社記者曾智怡台北30日電）受惠綠能與離岸風電等大型投資案挹注，經濟部投審會指出，111年1至12月僑外投資核准金額為133億326萬5000美元（折合新台幣3990億9795萬元），較上年同期增加77.94%，不僅是歷年第3高，也創下15年新高。

投審會表示，僑外投資金額創高顯示政府積極推動能源轉型，吸引許多國際大廠投資台灣。

根據經濟部投審會統計，111年1至12月核准僑外投資件數為2566件，較上年同期減少5.35%；核准新設公司件數為1475件，新設公司投資金額為6億3784萬3176美元（折合新台幣約191億3529萬5281元）。

至於核准新南向國家來台投資件數為481件，較上年同期減少9.07%，投（增）資金額為20億7349萬2000美元（折合新台幣622億476萬元），較上年同期增加107.23%，其中投資來源地主要為澳大利亞、新加坡及泰國。

陸資來台投資方面，111年1至12月核准件數為46件，較上年同期減少6.12%；投（增）資金額為3872萬9000美元（折合新台幣11億6187萬元），較上年同期減少66.73%。自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准投資件數為1556件，核准投（增）資金額為25億6625萬4000美元（折合新台幣769億8762萬元）。

對外投資方面，111年1至12月核准（備）對外投資件數為546件，較上年同期增加35.15%；投（增）資金額為99億6228萬2000美元（折合新台幣2988億6846萬元），較上年同期減少20.93%。

投審會表示，主因110年1至12月核准台灣積體電路製造股份有限公司以美金21億2340萬元（折合新台幣637億200萬元）投資設立日本JAPAN ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING, INC.、聯發科技股份有限公司以10億美元（折合新台幣300億元）增資新加坡MEDIATEK INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD等大型投資案，上年同期比較基期較高所致。

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另外，111年1至12月核准（備）對新南向國家投資件數為169件，較上年同期增加39.67%，投（增）資金額為52億7197萬6000美元（折合新台幣1581億5928萬元），較上年同期減少9.55%；其中投資金額較大者為新加坡、越南及澳大利亞。

對中國大陸投資方面，111年1至12月核准對中國大陸投資件數為372件，件數較上年同期減少12.06%；核准投（增）資金額為50億4675萬5000美元（折合新台幣1514億265萬元），較上年同期減少13.92%。（編輯：林淑媛）1120130