國發會延攬外國特定專業人才已突破1萬人次

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）政府為強化競爭力，透過就業金卡、租稅優惠等措施，持續延攬各國優秀人才。國發會今天秀出攬才成績單，外國特定專業人才許可已突破1萬人次，且涵蓋矽谷新創、半導體、離岸風電等各領域專才。

國發會於107年2月施行「外國專業人才延攬及僱用法」，推動延攬國際高階關鍵人才－外國特定專業人才制度，提供就業金卡、租稅減免、永久居留條件放寬等優惠。

盤點攬才成果，國發會指出，截至去年11月底，外國特定專業人才（含就業金卡及特定專業人才聘僱許可）累計許可已達9976人次，加計12月就業金卡核發220人次，外國特定專業人才許可已突破1萬人次。

國發會表示．各領域均有高階關鍵人才來台發展，除了眾多矽谷重量級新創人才，還有半導體、區塊鏈、離岸風電、金融、文化藝術等各領域專才。

國發會金卡辦公室也在去年7月至9月間進行大規模問卷調查，共回收1081份問卷，用以瞭解就業金卡人在台狀況，調查結果顯示多數就業金卡人對台灣印象良好，也有意願長期留台。

問卷結果顯示，就業金卡持卡人選擇台灣首要理由「台灣是很棒的國家（15.3%）」，其次依序為就業13.6%、人民和善10.1%、文化7.4%、環境5.3%，其他理由則包括治安、伴侶、家庭、食物、民主、便利、自由以及防疫等因素。

進一步觀察在台狀況，外籍人才目前在台高達58.9%；工作方面，多數外籍人才任職於外國公司、占比為34.8%。

值得一提的是，這些來台人才因為技術及知識含量高，也都是高薪族群，調查顯示有45%的受訪者年薪超過新台幣250萬元。

至於任職產業別，主要還是科技產業、占比達26.8%，其次依序為教研產業14.3%、軟體工程產業10.7%、企業經營管理產業9.6%，以及金融產業8.3%等。

問卷也詢問這些外籍人才是否考慮申請永久居留，考慮申請永久居留的外籍人士已超過半數、達57.9%，尚在猶豫也有32%。（編輯：郭無患）1120131