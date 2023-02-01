保險局：產險商品價格調整要有所本 避免外界誤解

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（中央社記者謝方娪台北1日電）產險業今天舉行新春團拜，金管會保險局長施瓊華希望產險業未來商品面回歸損害填補精神，更重視風險控管，並提醒業者漲價不可隨便，調漲或調降都要有所本，避免外界誤解，影響產業形象。

施瓊華今天出席產物保險新春團拜，她在致詞時提到，去年一整年，金管會和產險業站在一起，共同面對整體金融市場和疫情，金管會後續將持續協助產險公會推動相關事項。

施瓊華指出，去年保險業秉持誠信、履行契約責任，這一點無法被否認，也因為如此，保戶會更相信產險業。

施瓊華說，保險業有3個專業，即精算、核保和理賠，金管會希望產險業未來商品面回到損害填補精神，更重視風險控管，「在定價合理性上也一樣」。

施瓊華表示，保險業漲價不可以隨便，因為金管會有一定的法規機制及要求；近年除了再保市場持續上漲外，部分險種損失率連年上升，讓保險公司有部分商品面臨真正虧損，以致於不得不調整價格。

她強調，保險公司費率不管調漲或調降，都要有所本；希望產險業要交代業務員在溝通過程講清楚，避免誤解，以為產險業是考慮整體防疫險虧損，因此轉嫁至其他險種。

施瓊華表示，「我相信這不會是產險業會做的事情」，希望產險業適時對外說明價格合理性，避免影響產業形象。（編輯：張均懋）1120201