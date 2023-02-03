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外資1月淨匯入2270億元 創2011年來單月次大量

2023/2/3 19:25（2/3 20:12 更新）
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金管會3日公布，1月整體外資淨匯入75.538億美元，創2011年以來單月第2大淨匯入量。（中央社檔案照片）
金管會3日公布，1月整體外資淨匯入75.538億美元，創2011年以來單月第2大淨匯入量。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北3日電）外資強勢回頭，金管會今天公布，2023年1月整體外資淨匯入75.538億美元，折合約新台幣2270億元，創2011年以來單月第2大淨匯入量，僅次於2022年11月單月淨匯入92.164億美元。

金管會今天公布外資最新動向，2023年1月外資淨匯入75.56億美元，陸資淨匯出0.022億美元，合計整體外資1月淨匯入75.538億美元，按1月31日新台幣兌美元匯率30.052元換算，折合約新台幣2270億元。

根據金管會證期局資料，2023年1月整體外資淨匯入75.538億美元，為2011年以來單月第2大淨匯入金額，僅次於2022年11月整體外資淨匯入92.164億美元。

買賣台股方面，2023年1月外資累計買超上市股票新台幣1934.81億元、買超上櫃股票186.77億元，陸資累計賣超上市股票0.79億元、賣超上櫃股票0.22億元，合計整體外資1月買超台股達2120.57億元。（編輯：趙蔚蘭）1120203

#金管會證期局
#外資
#淨匯入
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