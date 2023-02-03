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美元走弱 1月外匯存底5571億美元續創新高

2023/2/3 17:59（2/3 18:11 更新）
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中央銀行3日公布1月外匯存底為5571.43億美元，續創歷史新高。（中央社檔案照片）
中央銀行3日公布1月外匯存底為5571.43億美元，續創歷史新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北3日電）中央銀行今天公布1月外匯存底為5571.43億美元，月增22.11億美元，不只連續4個月走揚，且續創歷史新高；央行官員指出，美元指數走疲，非美貨幣普遍走升，是外匯存底上漲的推力之一。

央行公布1月外匯存底金額為5571.43億美元，續創歷史新高。央行外匯局局長蔡烱民點出兩大關鍵，除了外匯存底投資運用收益，1月美元指數貶值1.38%，歐元、英鎊、人民幣、日圓等非美貨幣對美元均呈升值，主要貨幣折計美元後增加，對外匯存底帶來貢獻。

對於美元指數走疲，蔡烱民說明，去年8、9月美國通膨高漲，市場預期聯準會「大展鷹姿」，升息預期增溫，美元指數應聲強漲；如今市場氛圍改變，大家認為聯準會態度轉趨溫和，可能再升息1碼就停下腳步，甚至年底有機會降息，使得美元指數轉弱，公債殖利率也明顯回落。

央行今天同步公布1月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計5517億美元，約當外匯存底99%，占比較去年12月的83%大增。

蔡烱民解釋，1月台股大漲，加上外資買超台股，使得外資持有新台幣資產約當外匯存底占比大跳升。

農曆年後熱錢大舉匯入，台灣迎來股匯雙漲，蔡烱民分析，今年春節假期較長，休息近2週，這段期間國際市場美元走弱、股市上漲，台灣股匯開紅盤後，迅速反映連假期間的國際市場狀況，加上市場預期美國聯準會升息接近尾聲，「去年整個聯準會升息幅度那麼快、那麼大，壓抑金融市場表現，今年可能可以獲得舒緩」。

媒體關注後續股匯市發展，蔡烱民表示，股市參雜很多因素，美債殖利率、美元走勢、企業獲利均有關聯，不過近期不論美股還是台股，大多呈現買大於賣。

蔡烱民進一步指出，多數預測機構認為今年經濟成長率會稍微偏低，通膨也會降溫，目前市場反應相對樂觀，但美國聯準會貨幣政策想法與市場認知存在差異、企業獲利多空交雜，以及通膨走勢，都是不確定性因素，金融市場後續發展比較不好判斷。（編輯：張均懋）1120203

#外匯存底
#央行
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