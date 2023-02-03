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台積電拉抬指數尾盤翻紅 台股週漲4.48%連4紅

2023/2/3 13:48（2/3 14:14 更新）
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台股3日終場上漲7.50點，以15602.66點作收。（中央社檔案照片）
台股3日終場上漲7.50點，以15602.66點作收。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北3日電）台積電今天呈現狹幅盤整，市場資金頓失去向，所幸在最後一盤灌進近5000張大單，不僅股價收漲，也一舉拉抬台股指數翻紅，台股本週大漲4.48%，週線也有連4紅的強勢表現。

台積電美國存託憑證（ADR）大漲2%，今天在台股現貨市場盤勢雖呈現量縮整理，但在最後一盤神龍擺尾，終場漲2元達542元，加上有大立光、聯發科收紅撐場，加權股價指數終場上漲7.50點，漲幅0.05%，收在15602.66點。

不過，早盤一度強勢的航運、生技午盤後賣壓湧現，買盤不繼讓整體成交值萎縮，台股今天成交值新台幣2372.73億元為本週最低。

法人表示，本週台股在市場樂觀預期美國聯邦準備理事會（Fed）將在近期內停止升息，加上對中國大陸開放與歐洲經濟對全球需求的助益抱持正面想像，帶動全球股市上漲，也激勵台股加權指數一舉站上15000點關卡，並突破年線15337點反壓，技術面轉強；加上融資餘額在農曆年封關前大幅減肥，短線回補有限，反倒是外資積極補倉，籌碼面也對台股相對有利。

分析師也指出，近期外資持續大舉買超是台股強勢的主因，在Fed升息腳步可能停歇、美元指數續弱的前提下，外資流入台股的動能可以期待，尤其是台股以跳空之姿強勢攻克年線後，技術面也有轉佳跡象，雖短線可能有獲利了結的賣壓，但在外資大舉退場之前，價量關係尚稱健康。（編輯：楊凱翔）1120203

#台股
#台積電
#聯發科
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