車用及工業需求旺 貿聯、系統電子1月營收同期新高

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）受惠車用及工業、儲能等產業需求成長帶動，連接線廠貿聯-KY及車用零件廠系統電子1月營收均創下同期新高表現；其中貿聯更呈現月增及年增雙增，系統電子年增35.43%。

貿聯公布2023年1月合併營收新台幣40.76億元，月增1.6%、年增26.9%，創同期新高；其中來自去年購併的德商INBG營收貢獻約占44%。

貿聯表示，儘管遇到農曆春節假期，1月整體銷售仍溫和上升，就各產品線表現觀察，工業用線束部分，主要受到半導體出貨量從去年12月的低點回升帶動，需求表現相對強。資訊用線束部門，周邊設備出貨量仍舊疲軟，數據中心出貨量則見到恢復。

車用線束部門，農曆春節假期電動汽車出貨量下降，但傳統汽車出貨量回升。電器用線束因農曆春節假期工作天數減少影響。

貿聯表示，歐洲和北美的年終假期過後整體出貨量上升，今年營運逐季走高可期，全年營運目標努力雙位數成長。

系統電子1月營收2.95億元，年增35.43%，月減4.31%。系統電表示，儘管1月工作天數較少影響，但受惠於儲能產品需求穩定成長，加上胎壓偵測器（TPMS）隨著電動車大客戶持續成長，支撐1月營收表現。

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在儲能方面，系統電子針對不同的使用群體分別發展出可彈性擴充容量、占地較小，適合中小型及家用的分散式模塊機；以及針對大型科技公司、大規模建案等專用的大型兆瓦級儲能櫃，並已有多個產品順利通過UL1973、UL9540A、IEC62619等多個工控級儲能系統電池國際安全認證。

系統電子儲能相關不斷電產品，除了已打入半導體龍頭廠供應鏈，今年初與國內最大的能源系統整合商合作，成功打入台電大型儲能案，供應案場儲能櫃不斷電系統模組，為後續營運增添新動能。（編輯：蘇志宗）1120206