土耳其強震影響台泥3座合資水泥廠 復工時間未知

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（中央社記者鍾榮峰、賴言曦台北7日電）土耳其強震造成死傷慘重，台泥與土耳其OYAK集團合資公司旗下3座水泥廠受地震影響；東元和上銀今天表示，當地銷售子公司和經銷商離地震影響地區遙遠，均未受到影響。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區在當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震，目前土、敘兩國5000多棟建築物倒塌，罹難人數超過3800人，當地台商據點和產能現況備受關注。

台泥回應中央社記者詢問時表示，在土耳其與最大水泥集團OYAK的合資公司旗下有3座水泥廠，因接近核心災區受到影響，所幸無人員傷亡；但因員工住家受影響，廠端已全面協助受震災影響的員工及家人妥善安置。

針對當地廠區電力中斷、產能影響及未來復工情況，台泥表示，當地災情狀況仍相當混亂，因此目前未能明確估計影響程度及何時復工。

台泥2018年投資新台幣340億元，與土耳其集團OYAK共組合資公司，台泥持股4成、OYAK用資產作價持股6成，使台泥取得土耳其1200噸水泥產能，並取得16%市占率。

在土耳其布局較早的電機大廠東元，在伊斯坦堡設有銷售子公司。東元下午接受中央社記者詢問表示，此次地震是在土耳其東南方靠近敘利亞邊境，與伊斯坦堡距離非常遠，伊斯坦堡銷售子公司沒受到影響。

東元指出，東元在土耳其是銷售公司，主要業務是進出口馬達相關產品，進口馬達及變頻器到土耳其境內銷售，以及出口適合集團使用土耳其小馬達到集團歐洲關係企業。

另外，傳動元件大廠上銀下午接受記者詢問表示，HIWIN集團在土耳其當地有經銷商，6日當天已聯絡表達關切，各經銷據點和客戶都距離地震影響地區遙遠，沒受到影響。（編輯：張良知）1120207