金仁寶新總部動土 投資300億打造智慧跨域園區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金仁寶集團總部新建工程8日在北投士林科技園區舉行開工動土祈福典禮，副總統賴清德到場致詞祝賀。中央社記者徐肇昌攝 112年2月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北8日電）金仁寶集團總部新建工程於去年1月18日與台北市政府簽約完成，今天正式開工動土，預計2026年底完工，集團預計投資超過新台幣300億元，將以「智慧跨域園區」為發展目標。

金仁寶集團上午舉行總部新建工程開工動土祈福典禮，副總統賴清德到場祝賀，並由金仁寶集團董事長許勝雄、台北市長蔣萬安、達欣工程董事長王人正等人共同執鏟。

賴副總統致詞表示，金仁寶集團50年前只是50人的小公司，經過50年努力，現在1年營收已達到1.7兆元，員工達1.6萬人。金仁寶集團不只經營績效好，也不受COVID-19疫情、美中衝突、地緣政治影響，更是環境保護和企業社會責任的典範。

許勝雄表示，當初選擇北投士林科技園區作為未來營運總部，是看重北士科的地利區位。金仁寶集團總部作為北士科最大基地與主要入口門戶的開發案，集團預計投資逾新台幣300億元，興建地上55層、地下4層，總高266公尺的總部大樓，以永續觀點打造新世代的總部園區。

許勝雄進一步指出，此開發案將以「智慧跨域園區」為發展目標，引入辦公、新創、研發、科技概念，以智慧經濟、智慧建築、智慧環境、智慧健康、智慧交通為5大主軸，打造集團企業總部，並將集團的電子通訊、5G技術、智慧醫療、能源管理、研發創新等產業帶入北士科。

他說，新總部大樓完工後，透過綠電和節能減碳設計，每年可減少碳排量約1.5萬噸。集團會把原本位於內湖的仁寶員工、康舒總部、林口研發體系都搬到新營運總部，未來總部大樓將扮演集團發展資訊、通訊、節能減碳、儲能、生技技術的重要角色。

金仁寶集團發布新聞稿說明，此開發案總計約7萬8000坪，除了提供4萬4000坪供集團辦公室使用之外，並規劃7500坪支援性服務業，提供餐飲、零售、健身、醫療等相關生活所需用途。（編輯：楊凱翔）1120208