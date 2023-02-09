市場觀望加春節長假效應 1月房地交易稅收大減

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（中央社記者張璦台北9日電）房地交易明顯降溫，據財政部統計，1月契稅年減逾4成，土增稅衰退52.1%，排除遞延入帳因素，雙雙陷入連10黑；個人房地合一稅1月實徵近14億元、年減36.1%，為史上第2次年減。

財政部今天公布1月全國賦稅收入初步統計為新台幣1767億元，年減13%，其中與房地交易相關的契稅、土地增值稅、房地合一稅，皆陷入衰退格局。

財政部統計處專門委員梁冠璇在記者會指出，中央銀行去年利率連4升，購屋資金成本加重，市場觀望氣氛濃厚，交易量能不排除因此受到牽制。

不過，她強調，房地稅目申報，多少也會受1月春節長假導致工作天數減少的影響，而使相關稅收單月實徵數降低，因此房地交易情況，要觀察首季稅收表現比較合適。

1月土增稅實徵51億元，衰退52.1%，徵起件數3萬6739件，衰退42.5%；契稅實徵8.6億元、年減44.1%；排除遞延入帳因素，上述兩稅目皆是連續10個月負成長。

梁冠璇表示，1月土增稅年減逾55億元，主要集中在六都，台中市減少13.8億元、以西屯區較多；台北市、新北市各減少8.8億元，以內湖、新莊為主。

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契稅方面，1月年減6.8億元，主要是新北市衰退2億元，集中在淡水區，高雄市減少1億元，以鼓山區較多，台中市減少0.9億元，集中在北屯區。

經過稅收整理期，去年12月房地合一稅加計遞延入帳稅款後，已經轉正，不過1月實徵13.9億元、衰退36.1%，為繼2018年2月後，史上第2次年減；進一步觀察六都情況，僅新北市、高雄市微幅正成長，台北市、桃園市、台中市衰退4成以上，台南市則大減74.8%。（編輯：張均懋）1120209