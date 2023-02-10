華航1月營收寫1年來高點 長榮航客運業績飆35倍

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（中央社記者賴言曦10日電）中華航空、長榮航空今天公告1月營收。在春節旅運旺季帶動下，華航1月合併營收新台幣149.78億元，創2022年來單月最高；長榮航1月營收151.79億元，客運營收101.86億元、年增3583.44%，客運、合併營收雙創疫情來新高。

華航1月合併營收149.78億元、月增5.66%、年增5.07 %。其中，客運收入因適逢春節旅遊旺季，1月營收增至89.36億元、月增45.63%、年增1217.99%；貨運收入為52.77億元、月減27.01%，主因整體貨運市場仍延續放緩態勢未有回溫，致使整體貨運收入較去年同期減少。

華航表示，兩岸航線在春節期間往來旅客人次顯著增加，在有效的增班布局下，營收成長幅度為最大；另東北亞日本航點增班、東南亞峴港及清邁開航，均挹注客運營收增加。

展望後市，華航表示9日起推出2023西洋情人節促銷活動，開賣後帶動3、4月訂位湧入，熱門航點如東北亞東京、大阪、首爾仁川及東南亞曼谷、吉隆坡等，預期銷售將持續成長，助功營收表現。

貨運方面，華航指出，1月市場延續保守氛圍，面對目前貨量不穩、旅運需求回溫之際，華航將靈活運用客貨機運能，充分使用客機腹艙載運貨物，搭配運量較大的貨機妥善調度及規劃，固守整體貨運營收。

長榮航1月合併營收151.79億、年增42.47%，其中客運營收為101.86億、年增3583.44%、月增25.68%，客運營收、整體合併營收皆為疫情以來新高，貨運則因適逢傳統春節前後的淡季影響，營收為36.12億。

觀察客運市況，長榮航指出，歐美航線自去年7月以來持續穩定成長，海外市場需求超乎預期，1月北美、歐洲航線平均載客率約9成；東北亞及東南亞也從去年底逐漸回溫，特別是1月下旬進入寒假及春節旺季，國人最喜愛的東北亞航線平均載客率均達9成以上。

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展望後市，長榮航表示，因應市場需求持續恢復航班或增闢新航點，兩岸航線自3月1日起台北-北京航班由現行每週3班增為每週4班，上海航線則由現行每週14班增為每週16班。

美洲航線自3月27日起台北-洛杉磯航班由現行每週14班增為每週21班，達到疫情前每天3班的規模；東南亞航線自3月26日起，台北-胡志明與台北-馬尼拉航班皆由現行每週14班增為21班，並於3月30日再新增台北-克拉克航線，每天飛航1班。（編輯：趙蔚蘭）1120210