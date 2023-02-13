跨部會349億推8大前瞻科研平台 資安中心年中啟動

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（中央社記者張璦台北13日電）國科會陸續與各部會合作推出8大前瞻科研平台，目前所需預算合計約新台幣349億元。國科會主委吳政忠今天表示，資安科技研究中心擬今年中啟動，布局台灣上、中游尖端研究與人才培育。

吳政忠今天在國科會新春記者會指出，跨部會推動的8大前瞻科研平台，預算約349億元，除前瞻半導體與量子科技83億元、淨零科技119億元、防疫科技24億元，另包含AI、資安、太空（通訊衛星與6G）、國防科技與人文社會等領域。

吳政忠表示，資安科技研究中心（TACC）預計今年中啟動。他直言，「資安要爭第一，第二就會被攻進來」，國科會之所以推動資安科技研究中心，是因為如果只鎖定下游的產業應用，但沒有在上、中游培育人才，布局基礎、先進技術研發，「10年後就落伍了」。

此外，國家太空中心與經濟部技術處共同發展通訊規格與國際競爭對手同級的自主低軌衛星通訊系統；國科會在記者會同步宣布，國家太空中心主責2枚實驗衛星、工研院主責地面設備，已完成初步設計，預計2023年完成細部設計。

吳政忠指出，B5G低軌通訊衛星採用的元件，8成為國內設計製造；與低軌通訊衛星息息相關的6G，科技辦公室也已針對相關技術以及國際規範，提前布局。

另外，台灣首顆自製氣象衛星獵風者擬於今年下半年升空，但原訂搭乘的法國亞利安太空公司織女星C型（Vega-C）火箭，去年12月首次商業發射失敗，媒體關切獵風者衛星最新升空時程。

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吳政忠表示，他已請太空中心儘速檢視相關問題，最近查完會比較明朗，看是要換另外一型火箭、或是如何處理。

針對媒體提問，中國偵察氣球侵入美國領空後，美國對中企擴大制裁，台廠將如何因應這一契機；吳政忠說，美中科技競爭之下，台積電除到美國設廠、布局日本，另有其他台商前進越南、印度，這是一個漸進趨勢，未來10年應該不會改變，民主自由國家將形成陣線，帶來很多合作機會。（編輯：林克倫）1120213