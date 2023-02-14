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富邦證併日盛證4/9完成 不影響客戶App下單

2023/2/14 20:06
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（中央社記者謝方娪台北14日電）金管會今天宣布核准富邦證券合併日盛證券，合併基準日為今年4月9日。金管會指出，富邦證合併日盛證後，一開始會先採2套系統並行，客戶下單方式不變，未來富邦證會再進一步進行系統整合。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會宣布，金管會核准富邦綜合證券合併日盛證券、富邦期貨合併日盛期貨，富邦證券及富邦期貨為存續公司，日盛證券及日盛期貨為消滅公司，合併基準日為4月9日。

日盛證券為國內老牌券商，於1961年12月設立，至今已逾60年，累積不少客戶，雙方合併消息一出，引起股民關心App下單方式是否會有影響。

金管會官員說明，富邦證合併日盛證，基本上對App下單客戶並不會有影響，根據富邦證規劃，一開始會先採取2套系統並行，因此合併後原日盛證客戶仍可按照原先下單方式進行。

至於何時整合為同一套系統，官員表示，富邦證後續會再進行內部調整作業，最大原則是盡量不要影響客戶下單方式。

官員指出，這次並非券商合併首例，先前已有相關作法可供參考，應該不至於發生客戶適應問題，金管會也會請富邦證在進行系統介接轉換時，盡量不要影響客戶原有使用權益，讓客戶可無縫接軌。

合併後，富邦證經紀業務據點由34處增為76處，經紀市占率自5.09%上升至8.09%，業界排名維持第3名成績，僅次於元大證11.505%及凱基證10.295%；富邦期貨市占率則自2.78%上升至5.06%，業界排名自第6名上升至第5名，將因此超越統一期貨。

金管會統計，後續專營綜合證券商由30家減少為29家、專營期貨經紀商將從15家減為14家。（編輯：林淑媛）1120214

#富邦證券及富邦期貨
#金管會證期局
#日盛證券
高晶萍
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