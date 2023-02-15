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京元電下半年拚回溫 估全年業績降低個位數百分點

2023/2/15 12:50（2/15 13:56 更新）
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京元電董事長李金恭15日表示，京元電2023年持盈保泰，下半年業績拚回溫。中央社記者鍾榮峰攝 112年2月15日
京元電董事長李金恭15日表示，京元電2023年持盈保泰，下半年業績拚回溫。中央社記者鍾榮峰攝 112年2月15日
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（中央社記者鍾榮峰新竹15日電）晶圓測試廠京元電董事長李金恭今天表示，京元電今年持盈保泰，上半年業績保守，下半年業績拚回溫，預估今年業績較去年小幅下滑低個位數百分點。

京元電中午在新竹舉行交流會，談到今年營運，李金恭表示，目前看來安卓（Android）智慧型手機和個人電腦市況保守，車用、伺服器、Wi-Fi 6/7等無線通訊應用持穩，高效能運算（HPC）相對看佳。

京元電總經理劉安炫補充，手機產業應該觸底，網通應用趨緩、但並無大衰退，車用穩定成長，伺服器沒有大幅下滑跡象。

李金恭表示，京元電今年採取持盈保泰的態度，第1季營運相對比較弱，應該可觸底，第2季可望逐步回溫，上半年整體營運相對保守，下半年目標拚回溫。預估今年業績目標較去年小幅下滑低個位數百分點，下半年有機會比去年同期佳。

媒體問及資本支出，劉安炫指出，今年資本支出規模相對保守，較去年約100億元下修3成左右。觀察中國大陸市況，劉安炫表示，中國大陸COVID-19疫情解封後，應該有助景氣回溫。

今年京元電盈餘配發方面，劉安炫表示，還須經過董事會決議和股東會通過，預期配發率在6成左右。

法人指出，目前京元電平均稼動率約5成，預估第2季稼動率可回升到6成左右。

京元電去年底公告，今年資本支出規劃新台幣49.64億元，其中機器設備26.6億元，新建廠房及廠務設施21.47億元，網通設備等1.57億元，另加計子公司共計70.54億元。（編輯：楊蘭軒）1120215

#京元電
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