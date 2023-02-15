經部商業服務業節能設備補助 3/1受理線上申請

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北15日電）經濟部今天宣布，將在3月1日開放商業服務業節能設備汰換、系統節能專案補助網路申請，前者包含空調、照明2種，其中空調設備每家最高補助新台幣20萬元；後者補助對象為100瓩以上的服務業者，補助上限為500萬元。

經濟部今天公告「經濟部商業服務業節能設備汰換補助要點」、「經濟部商業服務業系統節能專案補助要點」，將於3月1日起開放網路申請，符合資格的事業可上網申請，且可透過進度查詢功能，掌握案件處理進度。

經濟部商業司透過新聞稿說明，本次補助方案適用對象包括商業部門所有服務業業別，包含批發零售、住宿餐飲及商業服務業等，另如醫事機構、托嬰中心、長照機構、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場、駕訓班及庇護工廠等事業類型也納入方案補助範圍。

本補助方案包括「節能設備汰換補助」及「系統節能專案補助」兩大類，企業可依需求擇一申請。

節能設備汰換補助包含空調設備及照明設備2項，空調設備需汰換為1級能效產品，每冷房能力（kW）補助2500元，每台補助上限為3.5萬元，每家最高補助20萬元；而照明設備須汰換為節能標章LED燈具，每具補助50%，並以500元為上限，每家最多補助5萬元。

經濟部提醒，購買節能設備的發票日期和回收日期都應介於112年1月1日至112年12月31日之間，統一發票要清楚載明所購買的冷氣、型號或檢附載有型號資訊的銷售明細單據。

至於系統節能專案補助對象為契約用電容量100瓩以上的服務業者，透過能源監管系統整合相關節能設備進行系統改善，其節能率須達10%以上。

商業司說明，系統節能專案補助1/3金額，補助上限500萬元；為協助業者執行專案，經審查核准補助者，需與能源技術服務業者簽訂採購契約，確實完成改善前後基準線量測。

商業司表示，本補助受理時間自3月1日至12月31日，如果補助經費用罄，將公告提前截止受理，請民眾留意相關時程及早提出申請。

商業司補充，為加快補助申請及審核流程，每一申請案從受理成功到審核通過撥款，系統將主動寄發簡訊及Email告知最新進度，業者在申請補助時，務必提供完整聯絡資訊，確保可接收通知訊息。（編輯：潘羿菁）1120215