蔡明興：生技市場顯現3趨勢 至少發展30年沒問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北16日電）富邦金控董事長蔡明興表示，目前生技市場有3大趨勢，包括再生醫療、數位醫療及精準醫療；在政策利多及資本市場資金等因素加持下，生技產業應會快速成長，未來至少發展30年沒問題。

蔡明興今天受邀出席2023生策年會，以「從金融投資角度看生醫產業發展趨勢」發表專題演講。

蔡明興提到，自2004年以來，富邦金控創投對生技醫療產業投資案件數達37件，其中有73%是主體在台灣或由台灣人主導的公司，投資領域包括藥物開發產業鏈、醫療科技與器材、精準醫療與基因檢測、細胞治療、疫苗、健康管理、農業與環保科技等。

蔡明興同步揭露，富邦金控創投總投入金額達新台幣37.56億元，內部報酬率（IRR）達27%；另富邦金旗下富邦人壽總投入金額則達123.26億元。

蔡明興認為，在政策利多、強韌資本市場提供資金等因素加持下，生技產業不管是市值、產值應該都會快速成長，有望並列在台灣的護國神山群，「生技業未來至少發展30年沒問題」。

蔡明興談到，目前生技市場有3個較顯著的趨勢，第一是再生醫療市場、第二是數位醫療市場、第三是精準醫療市場。

他表示，隨高齡化社會來臨，醫療支出越來越龐大，沒有這麼多人力可以支應的時候，勢必會走上數位醫療的路，以便降低服務成本、同時提高醫療效率，並為患者提供比較個人化的服務。（編輯：蘇龍麒）1120216