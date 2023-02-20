雷虎與陸軍後勤指揮部簽訂微型無人機採購契約

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（中央社記者潘智義台北20日電）雷虎科技今天發布重大訊息指出，與陸軍後勤指揮部簽訂軍品契約TD12002P074微型無人機（原型機）採購契約。

雷虎去年10月宣布，已取得經濟部「軍民通用無人機能量籌建計劃」，獲支持發展軍民通用T400中大型尖端長程長滯空無人直升機，該計畫去年11月底已通過政府主辦單位首次實地進度審查，預計在2023年台北航太軍工展展出。

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雷虎科技表示，T-400直升機旋翼直徑達4.2公尺，採用碳纖維及航空鋁材輕量化結構，可搭載相位陣列雷達（AESA）及高倍率雙光攝影機，飛行時間可達6小時，具備「群飛通訊」功能，結合中華電信核網衛星設備、MEC邊緣運算平台。

雷虎指出，在通訊中斷的緊急情況下，T-400直升機可迅速恢復災區及戰區的通訊網，除可進行遠洋漁業探勘及貨物運輸等任務外，戰時可配置於我方船艦進行偵搜邊境保護，也可搭載防衛武器進行不對稱作戰等國防用途。（編輯：蘇志宗）1120220