NCC通過接續費調降案 手機打市話有望更便宜

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（中央社記者蘇思云台北22日電）NCC今天預告，民國112年到115年固定通信網路語音接續服務市場顯著地位者接續費上限，行動電話打市話的中間成本今年減幅約10.3%。NCC呼籲，業者中間成本下降，也要把紅利反映到零售價或分鐘數等。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天決議，預告112年到115年固定通信網路語音接續服務市場顯著地位者接續費上限，後續預告期30天，將持續廣徵各界意見。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，先前不界定5個特定市場未有效競爭，包括固網語音零售服務市場、固網寬頻零售服務市場、固網批發服務市場、固網語音接續服務市場、行網語音接續服務市場，這次針對固網語音接續服務市場提出價格特別管制措施。

翁柏宗解釋，全世界的監理趨勢，都朝向管制中間價格，而非直接管零售價格，接續費是業者訂出語音零售價格時考量的一項中間成本，也就是2個不同網路用戶通信時，收取通信費的網路業者應該支付另一方網路業者費用，管制目的也是希望引導市場競爭與技術成長。

NCC這次通過的接續費調整案，主要是針對固網打固網、行網打固網以及固網打國際電話等接續費作調整。以今年為例，行網打固網接續費會從現行一般時段的每分鐘新台幣0.4349元下降到每分鐘0.3943元，減幅約10.3%，後續3年也逐步調降，4年累計減幅約32%。

媒體關注後續是否有機會實際反映在零售價格，翁柏宗表示，還是要看業者跟契約內容而定，也呼籲業者中間成本下降，也要把紅利反映到零售價格，或用其他方式反映到零售端。像是月租費有些合約是送消費者免費打市話30分鐘，有些後來也提高到40分鐘等。

NCC平台事業管理處副處長蔡國棟解釋，固網語音接續服務市場接續費調整，對5大電信業者來說支付的成本有下降，對固網業者中華電、台灣固網、亞太電信、新世紀資通4家業者來說，從中收取的費用則會減少，相關費用實施預計今年第2季上路。

NCC表示，依照市場顯著地位者互連管理辦法規定，NCC每4年定期計算、檢討並公告訂定接續費上限，以適用於市場的顯著地位者（SMP）。（編輯：蘇志宗）1120222