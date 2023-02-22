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業外投資獲利減少 精誠資訊去年稅後淨利年減1成

2023/2/22 19:34
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（中央社記者吳家豪台北22日電）資訊服務商精誠資訊董事會今天通過2022年度財報，雖營收連續7年創新高，但去年資本市場表現不佳，業外投資獲利減少，合併稅後淨利約新台幣10.91億元、年減10.11%，每股盈餘4.4元。

精誠去年合併營收約331.29億元，年增12.2%；本業獲利持續成長，營業利益約12.57億元，年增10.93%，符合預期。

精誠發布新聞稿表示，除了以成為台灣最大雲服務公司為目標，發展自有雲應用生態平台服務之外，也推出微服務品牌「精誠微雲」，集結近200名專業技術人才；另成立專業資安服務子公司智慧資安科技，提供橫跨全台的資安維運監控服務，並深耕企業電商服務，協助企業客戶在後疫時代發展創新商業模式。

針對國際ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續浪潮，精誠也推動多項綠色科技落地應用，包含碳盤查、能源管理系統等，協助多家傳統製造業、高科技製造業公司運用軟體節能減碳。

展望2023年，精誠表示，將專注提供資安、數據、雲端、維運與軟體開發等新型態服務，並積極培養關鍵人才、引進外部創新平台，掌握成長商機。（編輯：蘇志宗）1120222

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