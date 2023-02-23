內需經濟發威 1月零售、餐飲營收雙創歷史新高

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北23日電）經濟部統計處今天公布1月零售、餐飲營收雙創歷史新高，唯獨批發業衰退；統計處指出，今年經濟成長端看內需表現，儘管後續進入高基期，在普發現金等挹注下，預期今年零售、餐飲將維持平穩成長態勢。

1月批發業營業額為9157億元，年減18.4%，統計處副處長黃偉傑表示，主因農曆春節落點不同，加上外需動能疲軟，客戶去化庫存壓力仍高，導致機械器具批發業年減19.1%、建材批發業年減28.4%、化學材料批發業年減 31.9%、家用器具及用品批發業年減22.7%。

不同於外需疲弱，1月零售業營業額為4082億元，為歷年單月新高，年增4.2%，原因在於適逢農曆春節前採購高峰，且疫情常態化帶動出遊及商場購物消費需求回升；其他綜合商品零售業受惠春節長假帶動出入境旅客人次大幅成長，推升免稅店業績，致年增44%。

至於餐飲業，受惠企業復辦尾牙、農曆春節長假帶動聚餐、出遊增加，加上航班旅運人次持續回升，1月營業額同創歷年單月新高，達995億元，年增31.2%。

黃偉傑指出，今年經濟成長主要仍看內需表現，攤開1月營收數據，無論零售、餐飲都符合甚至高於預期，未來慢慢進入高基期階段，搭配政府疫後特別條例預算，著重促進內需，包含普發6000元現金將增加可支配所得，預期今年零售餐飲呈現平緩成長態勢。

針對普發現金效益，黃偉傑表示，主計總處保守估計對經濟成長率的推動效果應在0.35至0.45個百分點，與三倍券、四倍券效果不同，因券有期限，拿來儲蓄機率降低，發現金則不然，因此較難預估效益；若以4月發放來看，應有助減緩高基期因素。

另一方面，促進國際觀光客來台，交通部擬祭出5000元消費金，黃偉傑指出，這部分確實將反映在餐飲零售營收，但不會反映在GDP消費，因其屬於服務出口。

展望後續，黃偉傑表示，批發業受到全球終端需求放緩、產業鏈庫存調整影響，營業額將持續下滑。

統計處預估，今年2月批發業營收新台幣8312至8572億元、年減0.9%至3.9%；零售業營收3219至3313億元、年增2.3%至5.3%，餐飲業營收765至787億元、年增6.5%至0.5%。（編輯：黃國倫）1120223