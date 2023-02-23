台電兩年恐虧逾5000億 政府多管齊下挹注穩經營

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（中央社記者曾智怡台北23日電）國際能源價格居高不下，台電兩年恐虧逾新台幣5400億元。政府多管齊下挹注台電，除透過疫後特別預算給予500億元電費補貼，經濟部出手參與增資1500億元，台電另將發行特別股並進行資產重估，各約500億元，有助穩健台電經營。

去年俄烏戰爭開打，國際能源價格大漲，台電虧損高達2675億元，今年預計再虧2785億元，至年底恐累虧逾5400億元。

為避免虧損雪球越滾過大，政府多管齊下救援台電，包含經濟部將增資1500億元，台電預計3月取得資金挹注，進而墊高資本額，拉開資不抵債的距離。

同時，台電計劃發行500億元特別股，將洽特定對象增資；官員透露，經濟部正與國內大型行庫溝通相關事宜，包含銀行期待贖回期縮短、分得收益等。台電也會進行資產重估，以提高公司淨值，目前約有百筆資產正在鑑價程序，預計年中完成作業，確保財務彈性。

此外，行政院會今天通過規模3800億元的疫後特別預算，其中即包含撥補台電500億元。

關於電價補貼，經濟部說明，台電去年為平穩物價吸收電價漲幅，以致年度虧損為2675億元；其中，民生住宅用電約占總用電2成，因此爭取撥補500億元特別預算，彌補去年為民生用電吸收漲幅，讓台電得以改善財務。

上述補貼是針對去年虧損，至於後續電價調整事宜，經濟部表示，3月將由學者專家、業界公協會及官方代表組成的電價審議會，考量今年燃料成本、民生物價等因素後共同審議。（編輯：張均懋）1120223