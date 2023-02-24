非公開發行公司3/1起年度申報 股東負責人資訊須更新

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北24日電）配合洗錢防制政策，公司依法應定期申報負責人及重要股東資訊，經濟部今天表示，申報平台3月1日起開放，提醒非公開發行股票的公司3月31日前完成年度申報，未依規定申報或申報資料不實者，經通知未補改正，將面臨罰鍰處分。

經濟部商業司今天發布新聞稿指出，非公開發行股票公司須在3月31日前，將111年度截至12月底止有關「公司董事、監察人、經理人及持有股份（或出資額）超過10%股東」的資料，申報至公司負責人及主要股東資訊申報平台。

公司申報的類別包含首次（設立）申報、變動申報及年度申報。在完成「首次（設立）申報」後，所申報的資料如有變動，業者要在變動後15天內完成「變動申報」。

自109年起，公司每年3月1日至3月31日都應進行「年度申報」。經濟部說明，年度申報目的是確認公司上一年度截至年底的申報資料正確性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今年1月1日至3月31日期間，未變動申報的公司皆須在3月底前完成年度申報。申報平台也會在3月初依公司所填寫的聯絡資料，主動以電子郵件提醒公司依限完成年度申報。

經濟部提醒，公司如未依規定申報或申報資料不實，經限期通知未補正者，將處代表公司董事5萬以上、50萬元以下罰鍰，經再限期通知仍未改正者，按次處50萬元以上、500萬元以下罰鍰，至改正為止，其情節重大者，得廢止公司登記。（編輯：潘羿菁）1120224