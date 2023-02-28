王品大魯閣再掀股東紀念品話題 激勵股價營運雙贏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北28日電）股東會紀念品每年備受股民關注，王品、大魯閣近年大手筆發出總值逾千元的抵用券，且買1股就能領，被公認是「超高CP值」紀念品，且對激勵股價、挹注營運皆有正面效益，對公司也是雙贏策略。

每年股東會旺季，股東會紀念品就成為股民話題，除了去年因「故宮碗」掀起熱潮的開發金之外，中鋼過往推出的黑熊雨傘、鯨彩都繪抗菌鋼杯、熊愛台灣棘輪起子工具組都掀起轟動，被股民戲稱為「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」。

王品、大魯閣近年大手筆發出消費抵用券，更是網友公認的「超高CP值」股東會紀念品概念股，每逢股東會旺季，這些股票熱度升溫，甚至創造「股東會行情」。

王品集團自2018年開始發送股東會紀念品，從2018年的75折優惠券、2019年新台幣500元抵用券、2020年「翻倍再翻倍」的2200元抵用券，2021年王品發出總值2516元的「股東大禮包」；至去年股東會紀念品祭出史上最高額、價值3000元的股東大禮包，以當時8.3萬股東計算，總回饋金額約2.49億元。

以去年為例，王品投資人用不到200元左右的價錢，買1股就能領，不只在停止過戶日前催出一波亮眼漲幅，也掀起零股交易熱潮。進一步而言，抵用券有消費門檻，部分為每月1張、限平日使用，更可為王品帶來穩定營運挹注，有助提升淡季表現，對股民和公司來說都是好事一樁。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

旗下經營休閒育樂場域的大魯閣近兩年透過APP發送旗下據點的抵用券，2021年送500元，去年更送出價值超過新台幣2800元的抵用券，不只激勵股價連日漲停，當時股東人數也一舉增加超過9萬人，總數達到15萬人，多數品牌苦惱的APP會員拓展也一次到位。

大魯閣更指出，數萬名的股東回館使用優惠，也為場館帶來人潮及額外營收動能，加上解封行情，去年6月營收就一口氣年成長逾4倍，達到股東回饋及品牌行銷的雙重效果。（編輯：張良知）1120228