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研調：聊天機器人帶動邊緣AI伺服器成長

2023/3/1 10:45
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（中央社記者潘智義台北1日電）研調機構DIGITIMES研究中心今天表示，聊天機器人ChatGPT人工智慧（AI）應用，將驅使第3方軟體業者開發更多衍生服務，可望成為邊緣AI伺服器市場下一波成長的機會。

DIGITIMES研究中心分析師龔明德透過新聞稿指出，5G整合AI應用服務將帶動伺服器業者於邊緣市場的商機，除智慧製造領域外，微軟積極投入ChatGPT AI應用，加速導入搜尋引擎平台Bing等線上服務。

龔明德認為，上述服務將帶動Google、百度等開發類似服務，進一步驅使第3方軟體業者開發更多ChatGPT衍生服務，如導入語音機器人平台、即時圖文或影像辨識等多元邊緣整合應用。

他說，近期伺服器產業鏈包含晶片業者、伺服器業者以及雲端大廠等皆積極拓展邊緣運算市場，搶攻5G電信網路整合AI應用商機，主要領域包含智慧製造、電信、自動駕駛、醫療保健、金融保險以及智慧城市等應用，其中又以智慧製造應用最具發展潛力，成為伺服器相關業者積極投入的目標。

龔明德評估，英特爾（Intel）、超微（AMD）及NVIDIA等晶片大廠，除針對邊緣市場發展CPU、GPU、FPGA等核心晶片外，近期可望進一步拓展軟體可編程資料處理器（DPU）或基礎設施處理器（IPU）市場，以提升邊緣5G電信資料中心的數據傳輸、儲存或遠端連線安全等運作效能。（編輯：張均懋）1120301

#龔明德
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