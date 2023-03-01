商業服務業節能設備補助今開跑 空調汰換最高領20萬
2023/3/1 14:16
（中央社記者劉千綾台北1日電）經濟部今天起正式受理申請商業服務業節能設備補助。汰換空調設備者最高補助新台幣20萬元，系統節能專案則補助業者1/3金額，上限500萬元，適用對象包括批發零售、住宿餐飲及商業服務業，醫事機構、托嬰中心、長照機構等也可申請。
經濟部表示，補助受理時間自今年3月1日至12月31日，如果補助經費用罄，將公告提前截止受理。
經濟部商業司發布新聞稿指出，商業服務業節能設備補助今日起全面以線上受理申請，補助包含「節能設備汰換補助」及「系統節能專案補助」兩種方案，企業可擇一申請。
節能設備汰換補助包含空調設備及照明設備二項，空調設備需汰換為1級能效產品，每冷房能力（kW）補助2500元，每台補助上限為3.5萬元，每家最高補助20萬元；而照明設備須汰換為節能標章LED燈具，每具補助50%，並以500元為上限，每家最多補助5萬元。
系統節能專案補助則是針對契約用電容量100瓩以上的服務業者，透過能源監管系統整合相關節能設備進行系統改善，節能率須達10%以上。系統節能專案補助1/3金額，補助上限500萬元。
經濟部說明，申請事業完成節能設備項目後，於申請系統上傳用印申請書與統一發票、電費單等相關證明文件，即可快速完成申請作業。
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補助方案適用對象部分，經濟部表示，批發零售、住宿餐飲及商業服務業等業別皆可申請；同時，醫事機構、托嬰中心、長照機構、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場、駕訓班及庇護工廠等事業類型也納入方案補助範圍。
為協助民眾掌握申請重點，商業司將於明天辦理第一場說明會，並規劃陸續在各地辦理說明會，鼓勵民眾透過設備汰換加入節能減碳行列。（編輯：林淑媛）1120301
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