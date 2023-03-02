賞屋人氣回溫 2月住展風向球守住綠燈

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（中央社記者賴言曦台北2日電）代表北台灣新建案市況的住展風向球，2月分數為42.1分，對應燈號維持象徵復甦安全的綠燈。在風向球六大構成項目中，來客組數、成交組數上升；但預售推案量、新成屋戶數、待售建案個數分數下滑，議價率分數持平。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，由於業者多集中火力銷售已進場建案，並對新案採取緩慢籌備、低調潛銷的推案法，近1個月新公開建案不多；所幸缺少新案聚集人氣，不影響線上建案的銷售表現，今年2月風向球的成交組數分數為2022年8月以來最高。

住展雜誌統計，今年2月北台灣預售屋推案量僅約新台幣350億元，較1月減少近200億元、月減35.7％。北台灣預售屋單一案量逾15億元的指標案分別位於新北市三重、中和、土城、林口，以及桃園市龜山、八德與新竹縣竹北、湖口、新埔等地。

另外，2月北台灣完工釋出的新成屋戶數僅50多戶，且無單一案量達15億元以上的指標建案。

住展指出，儘管新案延遲進場，2月線上待售住宅建案數量，仍因建案銷售期拉長而增加，達1117個；平均議價率變化不大，較1月減少0.16個百分點，約10.75%，對應指標分數持平。

風向球追蹤的指標案2月平均來客組數約每週24.1組，較1月每週17.6組增加6.5組、月增36.9%；平均成交組數約每週2.6組，較1月每週2.2組增加0.4組、月增18.2%。

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成采錡表示，平均成交組數成長幅度較來客組數小，是因為多數賞屋民眾「詢價不出價」，期待後續能降價，但多數業者仍不願在成交單價上讓步，於是市面上越來越多建案推出簽約送家電、6位數獎金等「技術性讓利」方案，期待以此方式拉抬成交量。

不過盤點近期北台灣銷售表現佳的建案，「相對低價」依然是讓消費者不再觀望、決定出手購屋的最有利建案條件。（編輯：張良知）1120302