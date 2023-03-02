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雷虎攜手縮時相機廠邑錡 開發雙感光航拍及雲台系統

2023/3/2 16:58
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（中央社記者潘智義台北2日電）無人機國家隊雷虎科技今天表示，為響應政府6大核心戰略產業，融合國防及戰略產業供應鏈國防自主化，與縮時相機大廠邑錡簽署無人機載具航拍縮時相機系統合作備忘錄。

雷虎科技發布新聞稿指出，與邑錡將共同開發無人機雙光相機（Dual EO-IR Camera），包含光學鏡頭（Optical Lens）模組及紅外線熱影像感測鏡頭（InfraRed Sensor Lens）模組」及「雲台系統（Gimbal System）。

雷虎說，透過與邑錡合作，研製輕量化高規格的雙感光航拍無人機，藉此建立台灣無人機產業具備擴增實境（AR）辨識功能的雙光鏡頭零組件，以達成100%台灣製造，排除紅色供應鏈全球趨勢。

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雷虎科技表示，無人機（載具）搭載邑錡「雙光相機及雲台系統」，未來將可提供民用航拍及地形地貌識別、警巡檢查及軍用偵蒐辨識等強大功能。未來更將進軍全球，共同開拓抵制紅色供應鏈的軍民通用無人機市場龐大商機。

邑錡公司為台灣縮時相機大廠，具備相機整機開發能力，曾與國際知名軍工熱顯像儀大廠合作開發警用生命探測儀，且近年已取得美國軍工星光AR智能眼鏡影像模組與海事星光相機生產經驗。（編輯：蘇志宗）1120302

#雷虎
#邑錡公司
#雷虎科技
雷虎
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