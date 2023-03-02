屋頂光電吊車尾？台積電：考量廠區安全不設太陽能板

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（中央社記者張建中新竹2日電）綠色和平今天公布4大半導體業屋頂光電調查，點名台積電未裝綠電閒置面積最多。台積電表示，考量廠區安全，無法在廠房屋頂全面設置太陽能板，但2021年新增太陽能板裝置容量仍達231瓩，連辦公室車道上方雨庇都不放過。

綠色和平今天公布台灣4大半導體與電子廠台積電、聯電、台達電、日月光屋頂光電調查，根據調查內容，台積電未裝設太陽光電的屋頂規模，若能完整發電，一年可供1.2萬戶家庭用電；呼籲台積電提升自身綠電而非購買海外憑證，將資金投資台灣綠能發展。

台積電表示，深切了解自身對當地與全球環境的責任，繼加入RE100全球再生能源倡議組織後，2021年進一步承諾「2050年淨零排放」目標。

台積電指出，公司將再生能源視為邁向淨零排放的重要策略，透過持續簽署長期綠電採購合約，帶動離岸風電、陸域風電、太陽光電與微水力發電等多元再生能源產業發展，吸引海內外綠電廠商在台投資，以創造更大的再生能源市場供給。

台積電表示，目前所使用的再生能源占國內總量僅約5%。考量台灣再生能源市場現況及發展趨勢、未來半導體產品需求、自身產能成長，並持續執行最佳溫室氣體減量標竿作為，台積電除外購再生能源，也同時在安全範圍內透過設置太陽光電發電系統，產生零碳再生能源供自廠使用。

因建築安全考量等限制，台積電無法在廠房屋頂全面設置太陽能板，2021年仍新增太陽能板裝置容量231瓩，全公司再生能源總發電量488萬度，減少碳排放量2449公噸。

台積電指出，晶圓18廠第一期廠區辦公室車道上方雨庇2021年採用台灣科技大學研發的太陽能發電模組，利用低成本反射性材料，放置於太陽能透光模組後方，進行二次發電與降低熱穿透，提高發電效率並減少空調能耗，達到節能減碳雙重成效。

透過台積電慈善基金會，台積電以創新服務模式擴大公益共好範疇，藉發起「公益綠能計畫」攜手政府單位、大專院校，協助社福機構及偏鄉學校更換節能電器、架設太陽能板，不僅提升能源使用效率、減輕其營運負擔，亦可透過販售綠能貼補營運費用。

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據統計，截至2022年，已建置9座太陽能案場，減少社福機構用電支出，躉售電費亦可為其穩定挹注每年逾新台幣350萬元的營運經費。

台積電還透過優化製程氣體用量、全面導入製程尾氣破壞削減設備與零碳排能源、提升能源使用效率、擴大資源循環、選用低碳足跡原物料、開發高效節能設備，並攜手外部共同推動各項創新的綠色行動，持續穩健邁向淨零排放目標。（編輯：楊凱翔）1120302