美律去年EPS登3年高 今年拚逐季成長

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（中央社記者江明晏台北3日電）電聲元件廠美律去年每股賺6.81元，為近3年新高，美律總裁黃朝豊指出，2023年第1季逢淡季，營收將呈現季減，但比去年同期成長，全年可望逐季成長，但坦言下半年展望度仍低。

美律今天舉行法人說明會，美律總裁黃朝豊指出，美律去年營收新台幣353.99億元，年減2%，主因為智慧機產業需求下降影響揚聲器出貨，但毛利率提升，稅後淨利16.21億元，年增26%，每股盈餘6.81元，為近3年新高；美律董事會也通過每股擬配發2022年現金股利4.5元，發放率約66%。

以美律的產品比重來看，2022年出貨給美系手機大廠的揚聲器占比約27%，各款頭戴式耳機占比則約為68%，其他產品則合計占5%，揚聲器占比從2021年的31%下滑了4個百分點，頭戴式耳機則提升了4個百分點。

觀察去年第4季財報，美律營收103.25億元，季減7%、年減13%，黃朝豊指出，主因消費市場需求保守，加上客戶庫存仍高導致銷售減少，以及中國鄭州疫情影響手機揚聲器新產品的出貨所致，每股賺1.71元，低於前年同期2.56元。

不過，觀察去年第4季毛利率13%，與去年第3季及去年同期相比皆增加1個百分點，他表示，是由於產品組合改善、生產效率提升以及匯率有利因素。

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黃朝豊表示，美律電聲優勢穩定成長，新事業從零到有落地生根；他指出，美律電聲產品已切入傳統日本與新興亞太電聲品牌，占全球耳機市場約1/3市占；美律新增電競耳機客戶，這些客戶共涵蓋約7成電競耳機市場；美律跨入汽車電子領域，進軍車用新車原廠OE市場，爭取台灣電動車客戶、歐美車後市場品牌客戶，麥克風及汽車喇叭皆已成功導入電動車市場。

對於2023年全年展望，他說，美律可望逐季成長，但下半年展望度仍低；他也指出，2023第1季因過年工作時間較少，且為娛樂性消費產品的傳統淡季，營收將呈現季衰退，但因去年同期仍有晶片短缺及越南深圳疫情影響產能的因素，因此將比去年同期成長許多。（編輯：楊凱翔）1120303