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光罩去年每股純益3.37元 擬配息2.5元

2023/3/3 18:40
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（中央社記者張建中新竹3日電）台灣光罩去年每股純益新台幣3.37元，董事會決議每股配發2.3元現金股利，另以資本公積每股配發0.2元現金，合計每股配發2.5元現金。

受惠半導體光罩代工需求暢旺，以及產品良率與生產效率提升，台灣光罩去年營收與本業獲利同創新高，總營收77.41億元，營業利益12.48億元，歸屬母公司淨利7.04億元，每股純益3.37元。

台灣光罩董事會決議去年度盈餘每股配發2.3元現金股利，另以資本公積每股配發0.2元現金，合計每股配發2.5元現金，以今天收盤價82.9元計，殖利率約3%。

台灣光罩董事會同時決議辦理私募增資，擬發行不超過7500萬股，預計增資60億元，籌得資金將用於添購高階光罩設備與新廠房的建置計畫。

台灣光罩去年12吋光罩營收比重已達26%。55奈米製程光罩已進入量產，今年40奈米光罩可望完成客戶認證與投入量產，並著手開發28奈米光罩。

因應客戶高階光罩的急迫需求，台灣光罩表示，為爭取時效，將在既有的新竹5廠旁，直接擴充建置光罩8廠，以利縮短建廠時程。

台灣光罩指出，新廠房的無塵室總面積接近900坪，預計2024年底前完工。新廠建成後將視客戶訂單狀況導入28奈米及40奈米高階光罩產能，預期可望推升營收與獲利成長。（編輯：楊蘭軒）1120303

#台灣光罩董事會
#台灣
#新竹5廠旁
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