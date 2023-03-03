市場信心回穩 外資連2月淨匯入累計逾3000億

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（中央社記者謝方娪台北3日電）熱錢回流，金管會今天揭露，整體外資已連2月回頭，累計淨匯入100.542億美元，折合逾新台幣3000億元。整體外資2月買超台股440.74億元，前2月累計買超台股2561.31億元。

金管會今天公布外資最新動向，繼2023年1月整體外資（外資加計陸資）回頭淨匯入75.538億美元、創2011年來單月次大量後，2月整體外資再淨匯入25.004億美元，按2月24日新台幣兌美元匯率30.480元換算，折合約新台幣762.12億元。

受俄烏戰爭、全球通膨嚴峻、美國暴風升息等不利因素影響下，2022年外資大舉自台股提款，全年賣超台股金額破兆元、創歷年新高；隨2023年不利因素逐漸緩解，台股相對回穩，金管會統計顯示，外資已連2月買超台股。

今年前2月外資累計買超上市股票2272.46億元、買超上櫃股票288.18億元，另陸資累計買超上櫃股票0.67億元，合計前2月整體外資買超台股2561.31億元，單2月買超台股達440.74億元。

金管會主委黃天牧2日於立法院受訪提到，2022年台股最低點是10月25日的12629點，2023年3月1日收盤為15598點，相較已上漲近3000點。雖然今年1月上市櫃公司營收相比去年同期稍呈衰退，黃天牧認為，台股仍有基本面及韌性。

金管會今年2月23日宣布限空令等4大穩定股市措施退場，黃天牧指出，此次金管會實施限空令約4個月，金管會已有相當長的觀察時間，無論從台股漲幅等數據觀察，市場信心基本上均恢復了，因此金管會解除限空令等限制措施。

黃天牧表示，今年至目前為止，台股漲幅在亞洲主要股市都是領先，現金殖利率（加計股票股利）達4.71%，台股本益比為11倍多，外資呈現淨匯入及買超，主因就是上市櫃公司有其基本面。

至於現在是否為投資人可以進場的好時機，黃天牧重申，由投資人自行決定，金管會仍是「審慎選股、注意風險」8字提醒。（編輯：楊凱翔）1120303