2月CPI可望回落 學者示警民眾通膨預期高漲勿輕忽

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）主計總處將於7日公布2月消費者物價指數（CPI）年增率，受到春節效應淡化以及基期因素影響，漲幅料將回落；不過學者提醒，逾9成民眾認為物價將持續上漲，政府應正視通膨預期高漲的情況，勿掉以輕心。

根據主計總處統計，今年1月CPI受到春節因素影響，年增率大漲3.04%，創半年新高水準，外界擔憂通膨再次升溫。

主計總處官員說明，1月CPI突破3%主要是受到農曆春節因素影響，採購需求增加以及部分服務類項目（如旅遊團費、計程車資等）循例加價，推升CPI漲勢所致；即將公布的2月CPI因春節過後價格回落，漲幅料將收斂。

中央大學經濟系教授吳大任則提醒，中央大學台經中心最新發布的2月消費者信心指數（CCI）調查訪問民眾對於未來半年國內物價水準的看法，有50.6%民眾認為將「大幅上漲」，45.7%認為「小幅上漲」；換言之，認為物價持續上漲的比例突破96%，顯見民眾的通膨預期心態濃厚。

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吳大任表示，2月CPI因春節因素淡化，回落至3%以下的機率很高，加上去年3月起受到俄烏戰爭影響，CPI大幅上漲，高基期因素將使今年3月以後的CPI漲幅放緩，但通膨議題仍不容小覷。

吳大任說明，近期與民生密切相關的外食費、重要民生物資CPI動輒5%、6%，加深民眾的通膨預期，蛋荒對信心面也產生很大影響；呼籲政府檢視國內通膨情勢、制定相關政策時，應持續緊盯與民眾感受密切相關的外食、民生物資等相關指標，不能因為整體CPI走緩就掉以輕心。（編輯：潘羿菁）1120306