台灣將步入超高齡 跨部會推銀髮數位學習社交3支箭

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（中央社記者張璦台北6日電）台灣將步入超高齡社會，數位部今天表示，將跨部會端出高齡者終身學習與社交3大策略，包含樂齡學習內容與場域資源的數位轉型；建置食、行、育樂整合性服務平台；補助企業發展符合高齡學習、社交需求的應用。

數位發展部次長李懷仁今天出席高齡科技產業策略會議，在會中針對「數位賦能擴大社會連結：協助高齡者終身數位學習與社交互動」，進行報告。

李懷仁表示，為提供支援給高齡族群的照顧者，數位部多次與衛福部、教育部、文化部、經濟部溝通，盤點資源，並與業界、非營利組織討論整合機制，希望台灣在面臨高齡化衝擊時，透過數位技術、工具，推動「活躍老化」理念。

李懷仁指出，台灣中高齡終身學習參與率低於歐、美、日等主流國家與地區，且樂齡學習資源仍以公部門為提供主力；未來將以數位科技為觸媒、公私協力為思維，建構高齡者終身學習與社交互動數位生態系。

李懷仁表示，這主要有3大策略；首先，盤點各部會既有的學習、社交場域資源，利用適合的場域，比如衛福部關懷據點、地方宮廟，或文化部藝文場館，導入友善科技，觸及更多目標族群，打造終身數位學習與社交地圖，讓照顧者清楚掌握，以協助高齡者申請參與。

再者，李懷仁指出，從對照顧者和高齡者友善的角度，建構數位平台，把既有資源、高齡友善科技、公部門數位服務等串接起來，比如報名樂齡課程、出門輔具、交通、訂餐等，平台可望提供相關整合性服務。

第3項策略，社會創新全面誘發，李懷仁表示，平台建構之後，期待在持續營運的過程，引導社創組織結合社區需求，運用科技或商業模式打造高齡服務，並補助資訊服務業者，發展符合高齡科技友善介面規範的數位服務。

此外，經濟部工業局民生化工組長李佳峯在會中，發表「普惠科技驅動高齡市場商機：發展高齡普惠服務方案提升銀髮生活品質」報告。

她指出，高齡者需求多元，據調查，在居家修繕、交通接送、日間照顧、休閒娛樂等4大服務項目，付費意願具一定強度；不過，從高齡者的食衣住行育樂來看，仍有一些缺口待補。

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檢視高齡產業供需問題，李佳峯表示，包含目前高齡科技解決方案以及廠商數較少、高齡者偏好實體購買、產品價格偏高、購買方面性不足、資訊操作介面複雜，難靠自己操作。

針對廠商供給端，李佳峯指出，面臨產業規模小、研發投入成本高，尚未找到永續獲利模式，服務方案整合性較低等問題；因此，希望未來運用供需整合機制與生活場域通路，跨業共創普惠服務方案，協助高齡者找到解方。（編輯：蘇志宗）1120306