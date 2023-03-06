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市場憂美再放鷹 蘇建榮：因應變局要強化金融業體質

2023/3/6 18:18
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（中央社記者謝方娪台北6日電）各國金融市場緊盯美國聯準會（Fed）可能再放鷹，新任金融研訓院董事長蘇建榮指出，美國利率決策會影響國際資金動向，但最重要仍是金融業本身體質的提升。

台灣金融研訓院今天舉行董事長交接典禮，蘇建榮接受媒體聯訪時談到，美國聯準會利率、貨幣決策牽動利差，進而影響國際資金移動，導致金融業，特別是銀行及保險業會受到影響。

蘇建榮指出，台灣是一個小型開放經濟體系，難免會受影響，不過這些都是政策面最後的結果，最重要仍是整體金融業本身體質的提升。

他表示，金融研訓院向來扮演協助金融業強化體質、訓練人才、增加國際連結等重要角色，希望未來金融研訓院能持續協助金融業、讓金融業體質更完善，以因應外在相關衝擊。

展望今年國際局勢，蘇建榮認為，無論是主計總處、財政部、金管會、央行及經濟部等各部會，均有注意到國際政經情勢變化，並有相關因應政策，尊重各政府單位的政策決定。

蘇建榮表示，金融產業發展也是經濟發展的一部分，金融研訓院的工作是協助金融業培訓人才、取得相關資源並強化自身體質，以因應未來可能面對的衝擊，金融研訓院將持續和金融產業合作。

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蘇建榮2022年12月25日辭任財政部長、歸建台北大學重拾教鞭，他分享，去年卸任財政部長後，剛好是學期末，因此歷經一段時間休息，今年2月中開學後，一週約有8堂課，如今再兼任金融研訓院董事長，會在教學之餘投入金融研訓院運作，希望對國家金融發展有貢獻。

有媒體關注蘇建榮對國安基金退場條件有何看法，蘇建榮表示，此為國安基金管理委員會權責，自己已經退下來、不在財政部，不便多表示意見；至於還稅於民議題，同樣已經表達過看法，不會再多說。（編輯：潘羿菁）1120306

#蘇建榮
#金融研訓院
#財政部長
蘇建榮
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