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大魯閣股東會紀念品發3200元抵用券 早盤股價奔漲停

2023/3/7 10:36
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（中央社記者江明晏台北7日電）大魯閣近年大方送股東抵用券，6日宣布今年股東會紀念品加碼發出總價值超過3200元的抵用券，且買1股就能領，激勵今天早盤股價跳空漲停鎖住，漲停價位20.25元還有逾4700張買單排隊。

大魯閣近年大手筆對股東發出消費抵用券，且1股就能領，是網友公認的「超高CP值」股東會紀念品概念股，每逢股東會旺季，股票熱度也會升溫，創造「股東會行情」。

大魯閣6日公布112年股東會紀念品，將透過大魯閣APP提供股東800元消抵用券及8張「每月買一送一券」，總價值超過新台幣3200元，且股東持股不限股數，買1股就能領，今年也針對持有一張以上的股東加碼發放優惠券600元，3月29日為有權參加股東會的最後買進日。

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紀念品受到股民青睞，激勵大魯閣今天早盤股價跳空漲停20.25元鎖住，漲停價位合計市價單還有逾4700張買單排隊。

大魯閣去年的股東會紀念品價值超過2800元，且持有1股就能領，當時受到股民關注，帶動股價連日漲停，還一口氣增加了近10萬名的股東，且有超過8萬名股東下載APP。受惠展店效益與解封效益挹注，大魯閣今年1月營收1.24億元，年增56.64%。（編輯：趙蔚蘭）1120307

#大魯閣
#股東會
#紀念品
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