景氣回溫 麗豐-KY 2月營收月增118%

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）麗豐-KY今天公布2月合併營收新台幣3.6億元，月增118%，年增35.21%。麗豐-KY表示，營運快速跳升主要受惠大陸地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診已漸趨緩，加上當地政府提出各種刺激內需及振興經濟措施。

麗豐-KY累計2023年1至2月合併營收5.25億元，年減15.7%，年衰退幅度收斂中。

麗豐-KY表示，儘管大陸地區總體經濟仍處復甦過渡期，但「中國美業白皮書」數據顯示，2022年大陸地區美容門店的閉店率、開店率分別達31.5%、28.1%，可見美容產業的發展雖受疫情而延緩擴張腳步，但從接近3成的開店率來看，美容保養產業仍是後疫情時代的成長產業。

麗豐-KY表示，旗下通路克麗緹娜在品牌力道、產品開發的雙重優勢下，中國大陸地區的加盟店總數自2019年底至今年，疫情下仍逆勢成長約5%，目前全球加盟店數已達4934家。

展望後續，麗豐-KY表示，對於疫情放緩、解封後的營運表現充滿信心，全年加盟店淨增加目標設定在400家。（編輯：楊蘭軒）1120307