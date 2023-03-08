紀念品行情激勵 大魯閣再拉漲停零股交易暴衝

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（中央社記者江明晏台北8日電）大魯閣今年股東會紀念品加碼送總值逾3200元的抵用券，再度激勵股東會紀念品行情，今天再拉第二根漲停，盤中至22.25元鎖住，委買仍有逾4200張買單高掛，零股成交量也暴衝。

大魯閣6日宣布今年股東會紀念品加碼發出總值逾新台幣3200元的消費抵用券，可於旗據點使用，連續激勵兩日股價奔漲停，今天盤中鎖住22.25元漲停價位，還有逾4200張買單排隊，且由於買1股就能領抵用券，也催出零股交易量今天早盤逾3.1萬股，委買量高達117.8萬股。

2022年受到疫情干擾，大魯閣前3季營收8.11億元，年增56%，累計虧損3237萬元，每股虧0.31元；但下半年疫情影響淡化，人流轉強帶動全年營收達11.03億元，年增42%，全年有望回到損平邊緣，擺脫2021年每股虧2.05元的局面。

展望今年營運，大魯閣表示，若疫情不再干擾市場，在新據點效應貢獻下，營運將優於去年表現，今年首季已看見營運體質明顯轉好，應可預料「營運最壞時間已經過去」。

展店計畫方面，大魯閣預計第2季將新開2間滑輪場，分別位於台北小巨蛋、高雄楠梓，全台達到4間店，而5月將開出的高雄楠梓據點還會再開1間打擊場，加上現有的據點，將達到12個據點。

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此外，大魯閣旗下岩盤浴事業已獲利，預計今年會在北部開出新據點，而旗下遊戲愛樂園受到少子化影響，目前據點仍有11間，已陸續關閉營運體質較不佳和租約到期的店點，將有利獲利表現。

值得注意的是，大魯閣說明，旗下經營的新竹大魯閣湳雅廣場透過子公司加盟蔦屋書店，並加入自家岩盤浴、愛樂園等品牌，招商上獲得許多日系品牌青睞進駐，已擺脫疫情陰霾目前小有獲利，且有近5成人流來自雙北，意味著成為城際型的觀光商場，如果經營策略成功，也會考慮在其他城市複製同樣商場模式，但目前暫無具體計畫。（編輯：趙蔚蘭）1120308