摺疊手機去年出貨倍增 三星領軍群雄角逐

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（中央社記者江明晏台北8日電）三星首度於2019年推出摺疊式螢幕手機，帶動市場出貨成長，加上多家中國品牌群起競爭，去年摺疊機出貨倍增，研調預估今年有望續成長達近3000萬支，但業界認為與主流智慧機市場規模仍有段差距。

DIGITIMES研究中心分析師張嘉紋觀察，摺疊螢幕手機市場目前由三星（Samsung）主導，2022年全球出貨量倍增，2023年估計有望再成長達近3000萬支，三星出貨規模仍居首位，但市占率會因中國多家業者接連推出新款摺疊機而些許下滑。

根據研調機構Counterpoint Research預估，2022年摺疊手機出貨量較2021年900萬台倍增至1800萬台、2023年將成長至3000萬台。研調機構Strategy Analytics也預估，摺疊手機總銷量將在2025年達到7500萬台。

三星指出，摺疊手機呈現指數型成長，出貨7500萬台的目標有望提早達陣。不過業界認為，摺疊機與目前全球智慧型手機一年約11億支的出貨量水準差距還是很大。

三星首度於2019年推出左右摺疊式螢幕手機，2020年再推出上下摺疊式，帶動整體摺疊螢幕手機市場持續成長，中國業者也相繼加入市場，2022年上市的Moto Razr 2022、Vivo X Fold+、榮耀Magic Vs分別於面板刷新率、後置鏡頭與電池容量有凸出表現，預估未來蘋果（Apple）首款摺疊螢幕手機推出後，市場成長力道與業者競爭將更加激烈。

DIGITIMES指出，目前摺疊螢幕手機以左右向內摺疊式為主，特點為螢幕尺寸大，適合多視窗作業，且高沉浸感也受遊戲玩家喜愛，除三星外，Vivo、小米與榮耀（Honor）等中國業者於2022年下半年相繼推出左右摺疊式螢幕手機。

上下摺疊式螢幕手機以便攜性為特點，2022年僅三星、摩托羅拉（Motorola）與華為（Huawei）推出新款機種。

左右摺疊式螢幕手機尺寸較大，對記憶體與電池容量需求較高，2022年上市機款中，記憶體容量最高達1TB，電池容量最高則為5000mAh，後置鏡頭方面，除Vivo X Fold+為4顆外，其他業者皆配置3顆。

上下摺疊式螢幕手機特色為機體輕薄，規格等級雖不若左右摺疊式，然攜帶方便為其特點，目標市場與左右摺疊式手機有所區隔。（編輯：張均懋）1120308