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鴻海2家子公司增資18億元 擴大越南布局

2023/3/8 18:57
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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）鴻海今天傍晚公告，2家越南子公司共計現金增資6000萬美元（約合新台幣18.06億元）給北江省FUYU PRECISION COMPONENT，擴大布局越南。

鴻海公告指出，越南北江子公司富鴻精密元件（FUHONG PRECISION COMPONENT）取得FUYU PRECISION COMPONENT CO.,LTD.股權，交易金額3000萬美元（約合新台幣9.03億元），主要作為子公司現金增資和長期投資。

此外鴻海也公告，越南子公司富寧精密元件（FUNING PRECISION COMPONENT）也取得FUYU PRECISION COMPONENT股權，交易金額同為3000萬美元。

根據鴻海年報，FUYU PRECISION COMPONENT成立於2019年12月，位於越南北江省。

鴻海集團積極布局越南，根據資料，旗下鴻騰六零八八精密科技在越南北江省設廠，富鴻精密元件也在北江省設廠；富寧精密元件在北寧省設廠。

鴻海轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY也在北江省設立子公司，生產及銷售光纖收發模組；除了北江省的ShunSin Technology外，也在河內設立ShunSin Technology。

2020年11月下旬，鴻海轉投資越南2.7億美元設立Fukang Technology。根據資料，Fukang Technology投資越南北江省光州工業園區，生產和加工平板電腦和筆記型電腦。（編輯：楊蘭軒）1120308

#鴻海集團
#越南
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