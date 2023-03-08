緯軟：重點發展新能源車 未來5年強化歐美日市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

資訊服務商緯創軟體8日召開法人說明會，董事長蕭清志表示，將從2023年到2027年朝向下一個5年發展藍圖WITS 3.0前進，秉持「交付卓越以成就客戶」的核心價值。中央社記者吳家豪攝 112年3月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北8日電）資訊服務商緯創軟體今天召開法人說明會，董事長蕭清志說，第1季和第2季仍有許多變數，下半年態勢會比較明朗，全年營收仍會成長；新能源車將是今年重點業務，未來5年計畫將加大力道拓展歐美和日本市場。

緯軟2022年度營收以產業類別來看，高科技互聯網占45%，金融業占26%，製造業占16%，電信業占9%，其他產業占4%。從地區別來看，中國占比67%，台灣占17%，日本占9%，歐美及其他市場占7%。

蕭清志坦言，去年營運算是「驚濤駭浪」，在逆風與亂流中奮力向前，成長主要來自中國的高科技互聯網、新能源產業，台灣的製造業和金融業需求也不低。

他說，高科技產業去年第4季成長開始放緩，客戶內部人事和預算都在調整，應該會持續到今年第1季末。緯軟在新能源車領域有十幾家客戶，去年新能源車營收占比約10%，在中國政策扶植下，今年緯軟新能源車營收有望年增雙位數百分比。

蕭清志指出，從2018到2022年，緯軟執行名為WITS 2.0的5年計畫，除了2020年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，營收小幅負成長外，每年均維持雙位數百分比的營收成長率，近5年複合成長率達到23%。

為推動企業持續穩健成長，蕭清志說，緯軟將從2023年到2027年朝向下一個5年發展藍圖WITS 3.0前進，秉持「交付卓越以成就客戶」的核心價值，從人才、IT建設、掌握主流技術等3大面向發展，力拚未來5年複合成長率達到雙位數百分比。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他提到，緯軟針對台灣布局有2個「走出去」策略。首先，台灣還有很多產業和客戶還沒去「敲門」，這是從台灣內部「走出去」。另一個策略是跟著客戶從台灣走向東南亞，目前還在準備中。

蕭清志強調，在WITS 3.0藍圖中，緯軟會加大力道拓展歐美和日本市場，尤其是美國。緯軟在部分產業已經有些美國客戶，很多美商把台灣當成進入中國或東南亞市場的跳板，對美商而言，緯軟可以提供這樣的價值。（編輯：潘羿菁）1120308