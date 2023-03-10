更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才
運動

大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
產險公會：20日起輕症防疫險不理賠
首頁 / 產經

穎漢訂單能見度上看4個月 今年力拚轉盈

2023/3/10 12:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）自動化設備和工具機商穎漢今天表示，目前訂單能見度提升至約3至4個月，今年力拚轉盈，看好美中市場對自動化設備需求回溫。

2023年台北國際工具機展（TIMTOS 2023）登場，穎漢展出包括彎管機、管端成型、雷射管切、雷射板切、工具機、機械手臂及無人搬運車等全自動化生產線設備。

展望今年營運，穎漢今天表示，1月和2月雖然工作天數少，但營收均呈現年增，目前訂單能見度提升至約3至4個月，今年力拚轉盈，期盼是美中貿易戰及COVID-19疫情以來最佳表現。

觀察全球市場狀況，穎漢分析，中國市場由於疫情解封，產業需求可回升，自動化設備需求看增；美國市場持續受惠半導體等應用成長，以及製造業回歸等因素帶動，AI自動化設備資本支出穩健。

穎漢2019年以來接連受到美中貿易戰及疫情影響，連續出現虧損，穎漢表示，去年下半年開始業績回穩，去年第3季轉虧為盈。

觀察去年營收比重分布，穎漢指出，去年全自動化生產設備業績占比約66%、工具機占比15%，北美市場占比20%、台灣占比17%、中國大陸占比15%、土耳其占13%、印度占10%。（編輯：張均懋）1120310

#穎漢
#台北國際工具機展
#COVID-19疫情
台北國際工具機展
東台今年業績獲利拚小增 提高非中國市場比重瀧澤科訂單看到5月 今年業績拚持平
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族