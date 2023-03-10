穎漢訂單能見度上看4個月 今年力拚轉盈

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）自動化設備和工具機商穎漢今天表示，目前訂單能見度提升至約3至4個月，今年力拚轉盈，看好美中市場對自動化設備需求回溫。

2023年台北國際工具機展（TIMTOS 2023）登場，穎漢展出包括彎管機、管端成型、雷射管切、雷射板切、工具機、機械手臂及無人搬運車等全自動化生產線設備。

展望今年營運，穎漢今天表示，1月和2月雖然工作天數少，但營收均呈現年增，目前訂單能見度提升至約3至4個月，今年力拚轉盈，期盼是美中貿易戰及COVID-19疫情以來最佳表現。

觀察全球市場狀況，穎漢分析，中國市場由於疫情解封，產業需求可回升，自動化設備需求看增；美國市場持續受惠半導體等應用成長，以及製造業回歸等因素帶動，AI自動化設備資本支出穩健。

穎漢2019年以來接連受到美中貿易戰及疫情影響，連續出現虧損，穎漢表示，去年下半年開始業績回穩，去年第3季轉虧為盈。

觀察去年營收比重分布，穎漢指出，去年全自動化生產設備業績占比約66%、工具機占比15%，北美市場占比20%、台灣占比17%、中國大陸占比15%、土耳其占13%、印度占10%。（編輯：張均懋）1120310