華航2月營收創5年同期最高 長榮航年增近5成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北10日電）受惠航空運能逐步恢復、市場需求轉強，中華航空2月營收新台幣126.71億元、年增18.64%，客運收入年增8倍；長榮航空2月合併營收128.83億元、年增48.26%，客運營收則年增11倍。

華航2月合併營收126.71億元，為近5年同期最高，年增18.64%；其中，客運收入70.84億元、年增866.44%，主因是運能逐步恢復且市場需求轉強。

華航表示，台灣往返日韓旅客持續成長，東北亞航線為客收主力，北美航線增班也挹注整體營收表現；第1季增班超過3成，並積極推出西洋情人節、228連假兩波機票促銷，衝刺疫後客運市場復甦商機。

貨運方面，華航表示，貨運2月收入48.37億元，主要受全球經濟增長放緩、工作天數及訂單減少等多重因素影響，但華航持續深耕各地市場，包含半導體機台設備、汽車及其零配件、季節性水果等都是運送主力，未來將藉密集的客貨運航網，搭配運能靈活調度，滿足各種貨型及即時運送時效要求，增加營收。

長榮航2月合併營收128.83億、年增48.26%，其中客運營收為80.55億、年增率1127.71%，貨運則因適逢傳統春節後淡季影響，營收為32.64億。

長榮航擴大布局，夏季班表積極增班，北美航線自5月15日起將達每週84班，其中洛杉磯、舊金山皆為每天3班，西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多皆為每天1班。

長榮航說明，歐洲航線自5月15日起，桃園-米蘭將由每週2班增加為每週4班，結合巴黎、倫敦、維也納、阿姆斯特丹、慕尼黑等航點，屆時每週將達32班，為台灣飛航歐洲航點及班次最多的航空公司。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

兩岸航線除了北京、上海、成都3處航點外，也規劃陸續恢復廣州及杭州航班。東南亞航線自3月30日起，開航桃園-克拉克每天1班，自4月12日起將達每週140班。

日本航線方面，長榮航表示，規劃3月26日起桃園-大阪增為每天3班，4月1日復飛桃園-小松，提供每天1班服務，桃園-仙台也由原本每週4班增為每週7班，4月12日起桃園-成田增為每天3班，4月28日桃園-福岡增為每天2班，4月飛航服務最多將達每週112班。（編輯：楊凱翔）1120310