中華航空去年每股賺0.48元 每股擬配現金股利0.46元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北9日電）中華航空今天公告2022年合併營收新台幣1507.22億元、年增8.56%，歸屬母公司業主淨利為28.59億元、年減69.51%，每股稅後盈餘（EPS）0.48元，董事會決議擬配息約0.46元，若以今天收盤價20.90元計，現金殖利率約2.2%。

華航說明，2022年全球多國陸續解封，帶動航空旅運需求，去年6月中台灣也開放旅客轉機，其中亞太地區客運市場需求轉強、運能逐步恢復，下半年客運航班穩健增加，帶動客運營收大幅成長，全年客運收入相較前年增加320.22%。

貨運部分，雖受全球經濟疲軟、高通膨及升息等多重影響，部分國際需求重回海運，華航仍充分利用貨機機隊優勢繳出千億成績。

華航指出，公司積極隨著市場動態調整客貨營運比重，持續整合客貨運航網及開發新航點，致使去年整體營收表現創疫情來新高；但航空燃油價格上揚墊高營運成本，全年油價較前年漲幅近7成，壓縮獲利空間。

展望今年客運市場，華航表示，看好旅遊復甦動能，積極布局航班密度，針對東京、大阪、首爾等熱門航線天天飛航2班，3月26日起復飛台北-釜山，總計每週超過 150班往返日韓；東南亞新闢航點如宿霧、峴港持續增班，同時以A321neo新型客機投入營運搶攻市占。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

長程航線方面，華航表示，包括羅馬自3月26日起復飛，4月起維也納及倫敦將增為每週5班，並正籌備7月開航布拉格；北美航班恢復至COVID-19疫情前規模，並與內陸主要聯航夥伴加強合作；紐澳航線穩定運行，並積極爭取往返歐洲及東北亞雙向航網的中轉商機，以強化旅運服務。

機隊規劃部分，華航表示，今年將陸續引進2架777F新機，配合新機加入營運，除增加飛往美國、歐洲地區航班，並藉中停亞洲地區爭取兩段式收入，擴大營運效益，並視貨運市場需求變化，研議加速747F貨機機隊汰換，優化整體貨機機隊效能。（編輯：蘇志宗）1120309