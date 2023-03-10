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首頁 / 產經

東生華骨質疏鬆症生物相似藥 拚今年底上市

2023/3/10 22:19
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（中央社記者韓婷婷台北10日電）東生華製藥今天舉行法人說明會，經營團隊表示，去年底已送出第一張骨質疏鬆症生物相似藥的藥證申請，預計最快於今年底上市。隨心血管藥物產品線更趨完整，預期未來3年相關領域營收占比將突破7成。

東生華自2010年成立，是以亞洲市場為主的新藥開發及行銷公司，專注於心血管、腸胃、中樞神經及自體免疫等慢性疾病治療。

2022年營收相較2021年成長率達11.83%，三大治療領域皆有所貢獻，分別為心血管領域成長13%、腸胃治療領域成長12%，中樞神經領域成長29%，每股盈餘（EPS）1.61元。

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東生華表示，心血管領域主要成長動能來自心絞痛及高血脂用藥，分別成長139%、16%。隨著去年降血脂新複方新藥產品的上市，同時也強化了心血管治療領域的產品組合，預期未來3年在心血管領域的營收占比將會突破7成。

此外，Statin降血脂新複方新藥去年11月通過健保給付，目前已取得2家以上的醫學中心發票，並且於今年1月將診所、藥局通路經銷權授予國際藥廠，期盼未來3年內營收達到預估銷售額。（編輯：林淑媛）1120310

#東生華
#東生華製藥
#骨質疏鬆症
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